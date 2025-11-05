今年1年の世相を言葉で切り取る、現代用語の基礎知識 選 『2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞』。社会や、流行、カルチャーなど様々な分野から話題となったノミネート語30が、5日に発表されました。

【新語・流行語大賞 ノミネート語30】

1．エッホエッホ

2．オールドメディア

3．おてつたび

4．オンカジ

5．企業風土

6．教皇選挙

7．緊急銃猟／クマ被害

8．国宝（観た）

9．古古古米

10．7月5日

11．戦後80年／昭和100年

12．卒業証書19・2秒

13．チャッピー

14．チョコミントよりもあ・な・た

15．トランプ関税

16．長袖をください

17．二季

18．ぬい活

19．働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相

20．ビジュイイじゃん

21．ひょうろく

22．物価高

23．フリーランス保護法

24．平成女児

25．ほいたらね

26．麻辣湯

27．ミャクミャク

28．薬膳

29．ラブブ

30．リカバリーウェア

『T&D保険グループ新語・流⾏語⼤賞』事務局は、今年度の傾向として、「前半は新語・流⾏語が少なかったと⾔えるが、トランプ⼤統領の再登場で関税関連、その後、⽶、物価⾼、異常気象、⾸相⾸班指名等で数多くの⾔葉が⽣まれた。それらの⾔葉は来年にもつながるものだろう（例えば、クマ被害、気象、⾼市⾸相関連等）。また、ピンポイントで盛り上がった⾔葉（ミャクミャク、国宝、古古古⽶等）に勢いがあった」と説明。

さらに、「本年度はスポーツ関連の⾔葉が少ない珍しい年でもある。分断が叫ばれる昨今、政治のエンタメ化も進み、ネットとオールドメディアの岐路ともいえる年ではないだろうか」と、今年度の傾向を分析しました。

その言葉通り、ノミネート語30の中には、『トランプ関税』や、自民党総裁選で選出された高市早苗新総裁が決意を表明した際に述べた『働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相』といった政治関連の言葉や、備蓄米の区分の呼び名『古古古米』、地球温暖化の影響で、夏と冬の二季化している状況を指す『二季』など、生活に関連した言葉も多く見られました。

また、邦画実写としては22年ぶりに興行収入100億円を突破する快挙を果たし話題となった、俳優・吉沢亮さんの主演映画『国宝（観た）』や、SNSで話題を呼んだダンスボーカルグループ・M!LKの楽曲の歌詞『ビジュイイじゃん』、4人組ガールズグループ・BLACKPINKのリサさんが紹介したことで世界でブレイクし、若者を中心に人気となったキャラクター『ラブブ』など、エンタメ界からも多数ノミネートされました。

これらのノミネート語30の中からトップテンが12月1日に発表され、表彰式が開催される予定です。