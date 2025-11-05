「肌触り抜群で好評！」【大人のしまむら】40・50代の味方！「きれい見えアイテム」

洋服選びにおいては、デザインはもちろん肌触りや着心地のよさも重視したいところ。大人が着こなしやすい上品さも備えつつ、手に取りやすい価格で探すなら【しまむら】をチェックするのがおすすめ。やみつきになりそうな肌触りが魅力のカーディガンやスカートがラインナップされています。40・50代女性の秋冬コーデの味方になってくれるはず。

すっきり見えするトッパーカーディガン

【しまむら】「プニュフィット / トッパーカーディガン」\1,969（税込）

公式Instagramによると「やわらかきもちよい肌触りと綺麗見えがご好評」という、プニュフィット素材を使ったカーディガン。「計算された立体的なシルエットで、ほっそり見えるようにお作りしています」とのことで、スタイルよくきれいに着こなせそうです。シンプルなデザインで着回しやすく、秋のお出かけで活躍する予感。

カジュアルコーデにざっくり羽織って

モノトーンのボーダーTシャツとデニムのワイドパンツに、トッパーカーディガンをプラス。ほどよくゆったりなシルエットで、秋らしいこなれコーデです。カーディガンの首元は深めのVネックなので、顔周りがすっきり見えるのもうれしいポイント。シンプルな大人カジュアルながら、周りに一目置かれそう。

着回しの利くシンプルナロースカート

【しまむら】「プニュフィット / ナロースカート」\1,639（税込）

こちらもプニュフィット素材を使用したナロースカート。バックスリットが入っているので、動きやすさにも期待できます。シンプルなデザインなので、カジュアルにもきれいめにも着回せそう。すとんとした縦長のシルエットでスタイルアップも狙える、大人世代にうれしい一着です。

大人のきれいめセットアップ風コーデ

オールブラックでまとめたコーデ。異素材切り替えがおしゃれなジップジャケットにもプニュフィット素材が使用されており、セットアップ風にも着こなせます。ゆったりとしたジャケットと、細身のスカートとの組み合わせが好バランス。オールブラックで統一するなら、ニットやキルティングなどいろいろな素材を組み合わせるのが、おしゃれ見えのコツです。

