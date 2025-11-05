ユルオフは、2025年10月21日(火)深夜1時00分より千葉テレビにて、「ユルオフTV」の新コーナー「懺悔の神様TV！」の放送を開始しました。

昭和時代に視聴率20％を超える人気を博した伝説の「懺悔の神様」を、約30年の時を経て現代風にアレンジして復活させた企画です。

ユルオフTV 新コーナー「懺悔の神様TV！」

番組名：ユルオフTV

放送局：千葉テレビ

放送日時：2025年10月21日(火) 25:00〜25:30(深夜1:00〜1:30) ※放送済み

公式サイト： https://fanipla.com/zange/zange_top.html

近年の昭和レトロブームの中、テレビ全盛期に一世を風靡した「懺悔の神様」が「ユルオフTV」の新コーナーとして復活！

SNSでも大きな反響を呼んでおり、番組CM動画はすでに3万6千回再生を記録し、千葉TV公式Xアカウントの告知投稿も1万4千ビューを突破するなど、放送前から注目を集めていました。

コーナー内容

昭和時代に視聴率20％超えを記録した伝説のコーナーが、懐かしさと新しさが融合した唯一無二のエンタメ空間として展開されます。

“あの”神様に加え、コスプレ好きの元AKB48メンバーと「てじなーにゃ」でおなじみのマジシャンが参戦し、番組を盛り上げます！

個性派タレント揃い踏みの豪華出演陣

「懺悔の神様TV！」では、個性あふれる出演者陣が番組を盛り上げます。

総合プロデューサーを務める友野裕也氏の指揮のもと、各出演者の強みを活かした多彩なコンテンツが展開されます。

【懺悔の神様TV！MC】

ブッチー武者

山上あきのしん(てじなーにゃ) ※マジック担当

名取稚菜(元AKB48) ※コスプレ文化に精通

【ユルオフTVメインMC】

花倉じゅみ(グラビアアイドル)中村勝也(アーティスト)

12周年記念イベントも開催

2025年10月21日のTV放送に続き、10月25日にはTV放送を含む12周年記念イベントが開催されました。

イベントには80名弱の人が参加！

ユルオフTVのOP主題歌【Drop Dog Works】を歌っている中村勝也さんと、タレントの山上あきのしんさんも参加し、会場を盛り上げました☆

スポンサー＆視聴者特典

番組スポンサーの「サブスク型ボディケアサロンPreDeto南青山店」から、視聴者特典が提供されています。

「番組記事を見た」と伝えると、サービスが1回無料になります！

伝説のコーナーが、個性派キャストによってどのように現代風にアレンジされているのか注目です。

千葉テレビ「ユルオフTV」の新コーナー「懺悔の神様TV！」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 昭和の伝説が令和に復活！ユルオフTV 新コーナー「懺悔の神様TV！」 appeared first on Dtimes.