「現代用語の基礎知識 選 ２０２５ Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート語３０が決定した。

２０２５年度の傾向としては、前半は新語・流行語が少なかったが、トランプ大統領の再登場で関税関連、その後、米、物価高、異常気象、首相首班指名などで数多くの言葉が生まれた。それらの言葉は来年にもつながるものといえる（例えば、クマ被害、気象、高市首相関連など）。また、ピンポイントで盛り上がった言葉（ミャクミャク、国宝、古古古米など）に勢いがあった。本年度はスポーツ関連の言葉が少ない珍しい年。分断が叫ばれる昨今、政治のエンタメ化も進み、ネットとオールドメディアの岐路ともいえる年となった。

▼ノミネート語（５０音順）

〈１〉エッホエッホ、〈２〉オールドメディア、〈３〉おてつたび、〈４〉オンカジ、〈５〉企業風土、〈６〉教皇選挙、〈７〉緊急銃猟／クマ被害、〈８〉国宝（観た）、〈９〉古古古米、〈１０〉７月５日、〈１１〉戦後８０年／昭和１００年、〈１２〉卒業証書１９・２秒、〈１３〉チャッピー、〈１４〉チョコミントよりもあ・な・た、〈１５〉トランプ関税、〈１６〉長袖をください、〈１７〉二季、〈１８〉ぬい活、〈１９〉働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相、〈２０〉ビジュイイじゃん、〈２１〉ひょうろく、〈２２〉物価高、〈２３〉フリーランス保護法、〈２４〉平成女児、〈２５〉ほいたらね、〈２６〉麻辣湯、〈２７〉ミャクミャク、〈２８〉薬膳、〈２９〉ラブブ、〈３０〉リカバリーウェア