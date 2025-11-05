「次回使える1,000円OFFチケット」利用人数分プレゼント！グラマラスフード ダニエルズ／串揚げ居酒屋桃屋「忘年会予約 クリスマスプレゼントキャンペーン」

本格生パスタやピザが味わえるカジュアルイタリアンレストラン「ダニエルズ」などを運営するグラマラスフードは、「忘年会予約 クリスマスプレゼントキャンペーン」を開催！

2025年11月20日より、ダニエルズ系列全店と串揚げ居酒屋桃屋にて、忘年会をご予約いただいたお客様全員を対象に、「次回使える1,000円OFFチケット」がご利用人数分プレゼントされます。

グラマラスフード ダニエルズ／串揚げ居酒屋桃屋「忘年会予約 クリスマスプレゼントキャンペーン」

キャンペーン期間：2025年11月20日〜12月31日

対象店舗：ダニエルズ系列全店、串揚げ居酒屋桃屋（四条烏丸エリア、京都駅エリア）

対象プラン：お一人様 5,000円以上の宴会プラン利用

申込方法：HP、各グルメサイト、お電話にて

日頃の感謝を込め、大切な方々との特別な時間をよりお得に楽しんでほしいという想いから企画されたキャンペーンです！

忘年会にご参加いただいた皆様全員へのクリスマスプレゼントとして、新年会など次回ご来店時に使用できる1,000円OFFチケットが進呈されます。

キャンペーン特典「次回使える1,000円OFFチケット」

期間中に指定の忘年会コース（5,000円以上）をご予約・ご利用いただくと、次回のご来店時に使える「1,000円OFFチケット」がご来店時に進呈されます。

チケットは幹事様だけでなく、ご参加者様お一人おひとりに、ご利用人数の分だけお渡しします☆

チケットは新年会や2026年のご友人、ご家族とのお食事など、様々なシーンで活用できます。

【チケット利用条件】

有効期間： 2026年1月5日〜3月12日利用時間： ディナータイムのみ (ランチ利用不可)利用制限： 1名様1枚限り

カジュアルイタリアン「ダニエルズ」について

「ダニエルズ」は、1995年に京都・錦市場の入口で創業したカジュアルイタリアンレストランです。

まだ生パスタが広く知られていなかった当時、本場の味を提供したいという想いから本場イタリアよりパスタマシーン(製麺機)を取り寄せ、自家製生パスタの専門店としてスタートしました。

最大のこだわりである自家製生パスタは、毎日店内でロングからショートまで7種類のパスタを製麺！

京都産の小麦と卵を使用したオリジナルブレンドで、乾麺にはないモチっとした独特の食感が特徴です。

本格的な窯焼きピッツァとともに、カジュアルで陽気な南イタリアの雰囲気を感じる料理を提供しています。

忘年会シーズンと重なるクリスマス時期の特別なプレゼント企画！

本格生パスタやピザが味わえる「ダニエルズ」や、串揚げが楽しめる「桃屋」で、お得に忘年会を楽しみ、さらに新年会もお得になるチャンスです。

ダニエルズ系列全店と串揚げ居酒屋桃屋で開催される、「忘年会予約 クリスマスプレゼントキャンペーン」の紹介でした。

