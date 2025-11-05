【福袋2026】アフタヌーンティー・ティー「ニューイヤーズバッグ2026」、詳細発表＆11・27より予約開始
アイビーカンパニーが運営するアフタヌーンティー・ティールームは27日正午より、「ニューイヤーズバッグ2026」の事前販売予約を専用サイトで開始する。
【画像】Afternoon Tea「ニューイヤーズバッグ2026」中身チェック（一覧）
“お茶のある暮らしと風景”をテーマに、庭に咲く花や植物のイラストをあしらった日常使いにぴったりなオリジナルバッグに詰め込んで販売する。
アフタヌーンティーを代表する紅茶「アフタヌーンティーブレンド」など人気の紅茶に加えて、限定デザインのキャニスター缶入り「シトロンミルクティー」など、個性豊かな味わいのお茶が詰め込まれている。
また、紅茶にぴったりなディアマンクッキー5種を詰め合わせた「プチサンク ディアマン」や、ティールームの店内で紅茶やパスタが楽しめるティー＆パスタチケットも同梱される。価格は1万円（税込）。
【画像】Afternoon Tea「ニューイヤーズバッグ2026」中身チェック（一覧）
“お茶のある暮らしと風景”をテーマに、庭に咲く花や植物のイラストをあしらった日常使いにぴったりなオリジナルバッグに詰め込んで販売する。
アフタヌーンティーを代表する紅茶「アフタヌーンティーブレンド」など人気の紅茶に加えて、限定デザインのキャニスター缶入り「シトロンミルクティー」など、個性豊かな味わいのお茶が詰め込まれている。
また、紅茶にぴったりなディアマンクッキー5種を詰め合わせた「プチサンク ディアマン」や、ティールームの店内で紅茶やパスタが楽しめるティー＆パスタチケットも同梱される。価格は1万円（税込）。