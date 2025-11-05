料理家の和田明日香（38）が26日に放送されたBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）に出演。義母で料理愛好家でタレントの平野レミ（78）の意外な大好物を明かす場面があった。

番組ではいつものように、料理をしながらゲストの菊川怜とともにトークを展開。塩焼きしたさんまを使ったサラダを作る中、菊川もさんまの身をほぐす作業をお手伝い。

和田が「骨以外を取ってもらえればいいんで」と指示を出すと、菊川は「適当でいいですか？っていうと、内臓が超ハイリスクなんですけど。内臓捨てちゃいます？」と質問すると、和田は「レミさん好きだから持って帰ってあげてもいいんですけど、さすがに“さんまの内臓だけ持って帰ってきたよ”って言ってもびっくりするかな」と苦笑した。

自身も内臓は好きだという菊川は「レミさん内臓どうやって食べるんですか？」と質問。和田は「そのまま。“この苦いのがいいんだよなー”とか言って」と笑うと、菊川も「私と一緒だ！」と大喜び。

和田は「孫とかが全部お母さんの皿に内臓をポイポイポイポイとやって、内臓が山のように。家族5人分の内臓がお母さんの皿に積まれる」と苦笑。菊川も「内臓のとこに結構油付いてるじゃないですか。あれが美味しい」と話した。