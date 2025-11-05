クラシックを再構築する美学。ジェイエムウエストン × サカイの第3弾が登場
フランスのシューメゾン J.M. WESTON（ジェイエムウエストン） と、デザイナー 阿部千登勢 による sacai（サカイ） が、第3弾となるコラボレーションアイテムを発表しました。
Courtesy of J.M. Weston sacai
両ブランドの3シーズンにわたる継続的なパートナーシップを象徴する本コレクションは、sacai Men’s Autumn & Winter 2025 Collection / Women’s Autumn 2025 Collection のショーで初披露され、2025年11月7日（金） より発売されます。
Courtesy of J.M. Weston sacai
3モデルが紡ぐクラシックとモダンの融合
今回登場するのは、J.M. WESTONを代表する3つのモデル、「シグニチャーローファー #180」、「ゴルフ #641」、「サイドゴアブーツ」。いずれのモデルも、プリント加工を施したカウハイドレザーのアッパー と、コラボレーションの象徴である ボリューム感のあるオーバーサイズソール を採用。大胆かつモダンな存在感を放っています。
ゴルフ #641/Courtesy of J.M. Weston sacai
「シグニチャーローファー #180」には、アイコニックな“カモメストラップ”の中央に sacai ロゴを刻印したゴールドトーンのプレートをあしらい、クラシックなペニーローファーへのオマージュをモダンに表現。一方で「ゴルフ #641」と「サイドゴアブーツ」は、異素材の組み合わせや特徴的なソールデザインを取り入れながらも、タイムレスなシルエットを保ち、クラシックと革新が共存する仕上がりになっています。
サイドゴアブーツ/Courtesy of J.M. Weston sacai
シグニチャーローファー #180/Courtesy of J.M. Weston sacai
クラフツマンシップと革新の対話
クラシックなラインを基調としながらもアバンギャルドな印象を纏うデザインは、ジェンダーレスでモダンな美意識を体現。J.M. WESTONの比類なきクラフツマンシップと、sacaiが追求する“再構築”の美学が融合することで、伝統とモダニティが完璧に調和したコレクションへと昇華しています。両ブランドの対話が生み出すのは、クラシックの文脈を超え、現代のラグジュアリーを再定義する唯一無二のクリエイションです。
【国内商品展開】
J.M. WESTON：シグニチャーローファー #180、ゴルフ #641
sacai：ゴルフ #641、サイドゴアブーツ
【国内販売店舗】
発売日：2025年11月7日（金）
取扱店舗：J.M. WESTON 青山店、心斎橋店、公式オンラインストア
sacai Aoyama、伊勢丹新宿店（本館・メンズ館）、渋谷スクランブルスクエア、阪急メンズ東京、阪急うめだ本店、松坂屋名古屋店、心斎橋PARCO
Courtesy of J.M. Weston sacai
