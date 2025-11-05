青学大陸上競技部の原晋監督（58）が5日、TBS「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。全国で目撃情報が多数寄せられ、市街地で人が襲われるクマに関して、目撃したことがあると発言した。

番組では秋田県から“クマ被害”について自衛隊派遣について要請されたことについて4日、小泉進次郎防衛相が「支援先の市町村の準備が整い次第、秋田県から示された地域で順次活動を開始する予定です」と閣議後の会見で話す様子が紹介された。

5日に秋田・鹿角町に派遣される自衛隊員は15人。午後にも活動が開始予定であることが伝えられた。派遣期限は今月30日までとなっている。支援内容としては、クマの捕獲は行わず、捕獲に必要なわなの設置、捕獲、駆除したクマの輸送補助、周辺の安全確保、情報収集などの後方支援にとどまるとした。

原氏は「夏の合宿で山に行ったときに実際に私、何頭か見たんですよね。女子マネジャーが警備する数メートル先を通過したりですね、もし、襲いかかられたりした時に管理者として、本当にぞっとしたんでですね。人間との距離感というものをどう作っていくかが大切になりますよね」と話した。