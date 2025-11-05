北斗晶、MXテレビのパーティに参加した様子を公開 「感激です」

タレントの北斗晶が4日に自身のアメブロを更新。MXテレビの開局30周年記念パーティーに出席し、多くの著名人と交流したことを報告した。

この日、北斗は「東京メトロポリタンテレビジョン開局三十周年記念パーティーが、八芳園でありました！！」と報告。会場で「5時に夢中！」（TOKYO MX）の共演者である歌手でタレントの松田ゆう姫や作家の岩井志麻子、歌手の中尾ミエらとの集合ショットを公開した。

続けて、パーティでは歌手の加藤登紀子が登場し生歌を披露したといい「生歌を聴かせていただけるなんて感激です」と感動した様子でコメント。さらに、同局のキャラクター「ゆめらいおん」をデザインした現代美術家の村上隆氏も来場していたそうで「なんと〜記念パーティーにいらしてました〜北斗かなり緊張」と驚きをつづりつつ、「世界的に有名な方なのに村上隆先生は凄くお優しい方で記念写真を撮っていただきましたー」と村上氏との2ショットを公開した。

最後に、生放送の仕事を終えたことを報告し「本日も、５時に夢中を見てくださった皆様ありがとうございました」「今日も忙しい1日でしたが楽しい一日でした」とづづった。