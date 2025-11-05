田口監督、ガシャポンでジャグラスジャグラー1発引き 追加で2回も同じで「アイツのイヤらしい笑い声がきこえてきた」
『ウルトラマンオーブ』『ウルトラマンZ』のメイン監督である田口清隆監督が4日、自身のXを更新。ラッキーでアンラッキーなできごとを報告した。
【写真あり】ツイてそうでツイてない？田口監督ガシャポンでジャグラスジャグラーを3連引き
ウルトラマンシリーズに登場する星人たちがサウナに入った様子がフィギュアになったガシャポン「星人サウナ2」を見つけた田口監督は「面白いガシャポン見つけたんで買ったら、一撃で引き当てた！」と『オーブ』『Z』に登場する“宿敵”のヘビクラ隊長ことジャグラスジャグラーを引いたことを喜んで報告。ただ、次の投稿では「どれも欲しくてもう2回いったら。まさかのスリージャグジャグ。アイツのイヤらしい笑い声がきこえてきた」と1度上げてから落とすジャグラスジャグラーにボヤいていた。これに反応したのがジャグラスジャグラーを演じていた青柳尊哉で「ヒャーーーッヒャッヒャッヒャッッッ」とハートマーク付きで引用ポストしていた。
一連の流れにファンは「隊長の声が脳内再生します」「ヘビクラ隊長、また人様おちょくってる」と反応していた。
