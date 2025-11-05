岡崎紗絵、伊勢志摩で“心にごほうび旅” 近鉄「しまかぜ」新PR動画で自然と食を満喫
俳優・岡崎紗絵が出演する近畿日本鉄道（以下、近鉄）の新PR動画「風に乗って、伊勢志摩へ 〜グルメも自然も満喫！心にごほうび 伊勢志摩の旅編〜」が、1日より公開されている。観光特急「しまかぜ」で伊勢志摩を旅する岡崎の姿を通じて、自然や文化、グルメの魅力を伝える内容になっている。
【動画】キュートな笑顔…伊勢志摩を満喫する岡崎紗絵
動画では、岡崎が「しまかぜ」に乗って伊勢志摩へ向かい、旬の食材を味わい、地元文化に触れ、豊かな自然に包まれた時間を過ごす様子を描く。風景の美しさとともに、旅の中で見せる岡崎の自然な表情を通して、伊勢志摩の魅力を伝える内容となっている。
岡崎が出演する本動画は、近鉄が展開する観光キャンペーン「風に乗って、伊勢志摩へ」の一環。首都圏・東海圏・関西エリアを中心に交通広告やウェブ広告を展開し、伊勢志摩観光の魅力を広く発信している。特設サイトでは、新PR動画に加え、伊勢志摩を巡るモデルコースや特急列車の情報、お得なきっぷなども紹介されている。
