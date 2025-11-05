『BANANA FISH』がイケメン役者育成ゲーム『A3!』とまさかのコラボで大反響「気をしっかり」「情緒おかしくなる」
イケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』が、テレビアニメ『BANANA FISH』とのコラボイベントを開催することを発表。『A3!』公式Xではイメージムービーも公開され、ネット上では大きな盛り上がりを見せている。
【写真】この2ショットだけで泣ける…大スクリーンに映されたアッシュと英二
『A3!』は、劇団の主宰兼『総監督』となり、イケメン劇団員たちをキャスティングして青春ストーリーが楽しめるイケメン役者育成ゲーム。メインストーリーは豪華声優陣によるフルボイス。春組、夏組、秋組、冬組に所属するまだ“つぼみ”状態のイケメン役者たちを小劇場の舞台上で花咲かせていく。
今回コラボが発表された『BANANA FISH』は、吉田秋生氏による同名漫画が原作。2018年にテレビアニメが放送された。1980年代のニューヨーク・ダウンタウンで、並外れて整った容姿と、卓越した戦闘力を持つ少年・アッシュと、カメラマンの助手として取材にやってきた日本人の少年・奥村英二が「バナナフィッシュ」という謎の言葉を追い求め展開する壮大なアクションストーリー。
「ATTENTION」というコメントともにXで公開されたイメージムービーでは、『BANANA FISH』のカラーであるイエローとブラックでニューヨークを思わせるカットとともに、車が行き交う音や靴音などが流れ、期待をあおる。このポストのツリーには「本コラボではアニメの一部ネタバレを含むため、事前にTVアニメ『BANANA FISH』を観ておくことを強くお勧めします。」という注意喚起も。
ネット上では「ま!?!?!?!?!?!?」「新規のアッシュと英二が仲良く笑ってる姿が見られるってことですよね!?」「えすりの劇団がBANANA FISHを舞台で演じるってこと？」「バナナフィッシュのキャラと一緒に芝居？」「お久しぶりですこんにちは このコラボがやばすぎて戻ってきました」「楽しみ、楽しみだけどBANANA FISHこれから履修する監督さん、気をしっかり」「えすりとバナナフィッシュ!?死人が出るのでは…」「この季節にこの発表は情緒おかしくなる」とさまざまな反響が寄せられている。
