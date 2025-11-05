急成長アイドルグループのリーダー・日比谷萌甘、透明感抜群な18歳の青春グラビア デジタルフォトブック発売
アイドルグループ・シャルロットの日比谷萌甘（ひびや・もか／18）が、デジタルフォトブック『日比谷萌甘 二度とない今日』を発売した。
【写真】圧倒的透明感！ヘルシーな水着姿を披露した日比谷萌甘
「ミスマガジン2023」の一ノ瀬瑠菜も所属する、話題の急成長アイドル「シャルロット」のリーダーを務める日比谷。10月29日発売の『週刊少年サンデー』48号（小学館）の表紙＆巻頭グラビアに登場した際の、収録しきれなかったアザーカット64Pで構成されたデジタルフォトブックとなる。
グラビアでも青春要素を取り込み、地方から上京を目指し頑張る女子高生を熱演。山梨に住み、ぶどう園バイトに励み、バイト仲間とプールを訪れたり、実家で勉強したり、朝の様子だったりと10代の青春の息吹が感じられるリアルグラフに。ビューティーとキューティーを兼ね備えた制服姿や水着姿も披露している。
