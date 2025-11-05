昼食のため「USJ」から出たら“再入場”できず「3万円のチケット」が台無しに!? 園内レストランは「家族4人で8000円」…ディズニーは再入園可なのに、USJは不可なのでしょうか？

USJでは食べ物の持ち込みが明確に禁止されている

USJの公式サイトでは、「パークへの食べ物の持込みはご遠慮ください」と明確に記載されており、食事は園内のレストランやフードカートを利用する必要があります。

過去には園外に「ピクニックエリア」が設けられており、持参したお弁当を食べることも可能でした。しかし、2024年2月4日をもってピクニックエリアは閉鎖され、現在は利用できません。

飲み物については、水筒やペットボトルに入ったものなら持ち込み可能です。ただし、アルコール類については持ち込みが禁止されているため、注意しましょう。

訪れる際は、園内での飲食を前提に計画を立てることが大切です。ただし、アレルギー対応など特別な事情がある場合は、事前にパークに相談することで例外的に持ち込めるケースもあるため、必要な人は事前に問い合わせることをおすすめします。



1日券では再入場ができない！

USJの公式サイトでは、「年間パス以外の入場券では、再入場はできません」と明記されています。

そのため、1日券である「1デイ・スタジオ・パス」では、一度退場すると再入場することはできません。「一度外に出てコンビニや園外のレストランで食事をとって戻ってくる」といった利用ができないことには、注意が必要です。

園内で1日を完結させられるよう、食事や休憩も含めて事前に計画を立てておくことが大切です。なお例外として、学校団体のみ、事前申請をした場合に限り再入場が認められるケースがあります。



USJ内のレストランの相場は？

では、園内での食事代はどれくらいかかるのでしょうか。USJのレストランやフードスタンドはテーマ性が強いものもあり、食事自体もアトラクションの一部のように楽しめるのが特徴です。

ただし、価格は一般的な外食に比べるとやや高めで、メニューやコンセプトによって大きな幅があります。

例えば、シンプルなハンバーガーやカレーといったメニューなら1500円前後で済むこともありますが、キャラクターをモチーフにした特別メニューになると4000円台まで跳ね上がるケースもあります。

家族4人でしっかり食事をすると、リーズナブルなレストランであっても合計で6000～8000円程度になることも珍しくなく、夜まで楽しもうと思ったら、食事代だけで1日で1万円以上かかることも想定しておくべきでしょう。

USJならではの限定フードやキャラクターデザインのスイーツなどは、「体験料込み」と考えれば納得感がありますが、「節約したい」と考える人にとっては負担が大きいのも事実でしょう。

レストランのメニューや価格は公式サイトに記載があるため、事前に確認しておくと心づもりができるのではないでしょうか。



まとめ

USJでは、「外からの飲食物持ち込み禁止」「1日券での再入場不可」というルールが徹底されています。駅前のコンビニで買った食べ物を持ち込んだり、いったん外に出て外食をしたりすることはできず、飲食は必ず園内の施設を利用する必要があります。

園内での食事は、家族連れの場合、1日で1万円以上になることもあります。3万円程度の高額なチケット代に加えて食事代も多くかかるため、予算を組んでおくと安心です。

USJなどのテーマパークは、「非日常を体験する場所」でもあります。節約よりも「ここでしか味わえない食事も含めて楽しむ」という気持ちで計画すれば、結果的に満足度の高い1日になるのではないでしょうか。



