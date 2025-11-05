久住小春（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/05】元モーニング娘。で女優の久住小春が11月4日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】33歳元モー娘。「上品スタイル」ミニスカ姿で美脚披露

◆久住小春、ミニスカ×ブーツで美脚際立つ


久住は「マライアキャリーのLiveに」とつづり、開場前で撮影した写真を披露。グレーのトップスに黒のミニスカート、黒いブーツを合わせており、ベージュのバッグで隠れているもののスカートからは美しい脚がチラリと見えている。

◆久住小春の投稿に反響


この投稿に「可愛い」「美脚」「スタイル完璧」「ファッション真似したい」「上品スタイル」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】