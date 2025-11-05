久住小春、ミニスカのライブ参戦コーデ披露「スタイル完璧」「上品スタイル」の声
【モデルプレス＝2025/11/05】元モーニング娘。で女優の久住小春が11月4日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】33歳元モー娘。「上品スタイル」ミニスカ姿で美脚披露
久住は「マライアキャリーのLiveに」とつづり、開場前で撮影した写真を披露。グレーのトップスに黒のミニスカート、黒いブーツを合わせており、ベージュのバッグで隠れているもののスカートからは美しい脚がチラリと見えている。
この投稿に「可愛い」「美脚」「スタイル完璧」「ファッション真似したい」「上品スタイル」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆久住小春、ミニスカ×ブーツで美脚際立つ
◆久住小春の投稿に反響
