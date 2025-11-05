中川翔子、双子の1ヶ月健診へ ベビーカー乗せた3ショット公開「グングン大きくなってる」
【モデルプレス＝2025/11/05】タレントの中川翔子が11月4日、自身のInstagramを更新。双子の1ヶ月健診を報告し、反響が寄せられている。
【写真】40歳タレント「グングン大きく」双子のベビーカーショット初公開
中川は「双子、1カ月健診！すごく体重がしっかり増えて無事バッチリでした！良かったーーひとまずホッとしました良かった」と双子の初健診に赴いたことを報告。「初めて抱きしめたときちいさくて心配だったけどグングン大きくなってる！」と、胸を撫で下ろしたと記している。
また「2人を外に連れて行くためにエアバギーを組み立てて、家族みんなでイメージトレーニングしてなんとか無事に行って帰って、来られた」とつづり、双子用ベビーカーに乗った赤ちゃんの写真を投稿。イラストでは「兄4400g 弟3886g」と双子の似顔絵とともに成長の様子も投稿している。
この投稿に、ファンからは「順調ですね」「ママお疲れ様」「愛が伝わってくる」「似顔絵可愛い」「双子用バギー可愛い」「双子ちゃんすくすく大きくなりましたね」といった声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳タレント「グングン大きく」双子のベビーカーショット初公開
◆中川翔子、双子の1ヶ月健診報告
中川は「双子、1カ月健診！すごく体重がしっかり増えて無事バッチリでした！良かったーーひとまずホッとしました良かった」と双子の初健診に赴いたことを報告。「初めて抱きしめたときちいさくて心配だったけどグングン大きくなってる！」と、胸を撫で下ろしたと記している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「順調ですね」「ママお疲れ様」「愛が伝わってくる」「似顔絵可愛い」「双子用バギー可愛い」「双子ちゃんすくすく大きくなりましたね」といった声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】