「じゃあ、あんたが作ってみろよ」鮎美（夏帆）が紹介した“とり天”調理のコツ3選 冷めても美味しい秘訣に「タメになる」「明日から真似したい」と話題
【モデルプレス＝2025/11/05】女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（毎週火曜よる10時〜）の第5話が、4日に放送された。夏帆演じる鮎美が紹介した天ぷらの調理法に、注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】TBS火10「あんたが」肌着姿で天ぷら調理する竹内涼真
原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。プロポーズ直後に別れてしまった山岸鮎美（夏帆）と亭主関白思考な海老原勝男（竹内）が、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディとなっている。
鮎美の恋人・ミナト（青木柚）に鮎美を託すと決めたものの、いまだに未練を捨てきれない勝男。そんな中、地元の大分から兄・鷹広（塚本高史）が訪ねてくる。勝男は自分よりも優秀で1人でなんでもできると思っていた鷹広の苦悩に触れ、鮎美のとり天がまた食べたいという鷹広のために、とり天作りに挑戦。しかし、鮎美のように上手く揚がらず、鷹広が大分に帰る日、勝男はスーパーで偶然出会った鮎美に作り方を教えてほしいとお願いし、家で一緒に作ることになった。
「衣がなかなか上手くいかない」と話す勝男に、鮎美は「衣はね、ねばりが出たら負け。天ぷらの醍醐味の、さっくり感が出なくなっちゃうから。ねばりが出ちゃうと、揚がってるときに重くなって油の中に沈んじゃうの」と説明。衣の混ぜ方について「ダマになってもいいから、切るようにして混ぜて」とコツを明かした。
また、揚げる際には「手、ちゃんと拭いてね。油ハネちゃうから」と言い、1人で調理した際に油ハネが気になっていた勝男は「だからハネてたんだ。うわ、すごい」と感心。さらに、こんがりとしたとり天が揚がると、「ちゃんと油を切っとけば、冷めてもサクサクだから」と冷めても美味しく食べられる秘訣を紹介した。
衣の混ぜ方と油ハネ防止の方法、冷めても美味しく食べられる秘訣の、誰でも真似できる実用的な天ぷら調理のコツを3つ紹介した鮎美。視聴者からは「タメになる」「明日から真似したい」「ちょっとの工夫で変わるんだ」「鮎美のとり天食べてみたい」「冷めても美味しく食べられるようにしてるの、愛情感じる」「混ぜ方にも違いがあるなんて」「油ハネ怖かったけどやってみよう」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】TBS火10「あんたが」肌着姿で天ぷら調理する竹内涼真
◆夏帆＆竹内涼真W主演「じゃあ、あんたが作ってみろよ」
原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。プロポーズ直後に別れてしまった山岸鮎美（夏帆）と亭主関白思考な海老原勝男（竹内）が、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディとなっている。
◆「じゃあ、あんたが作ってみろよ」鮎美（夏帆）、とり天作りのコツ明かす
鮎美の恋人・ミナト（青木柚）に鮎美を託すと決めたものの、いまだに未練を捨てきれない勝男。そんな中、地元の大分から兄・鷹広（塚本高史）が訪ねてくる。勝男は自分よりも優秀で1人でなんでもできると思っていた鷹広の苦悩に触れ、鮎美のとり天がまた食べたいという鷹広のために、とり天作りに挑戦。しかし、鮎美のように上手く揚がらず、鷹広が大分に帰る日、勝男はスーパーで偶然出会った鮎美に作り方を教えてほしいとお願いし、家で一緒に作ることになった。
「衣がなかなか上手くいかない」と話す勝男に、鮎美は「衣はね、ねばりが出たら負け。天ぷらの醍醐味の、さっくり感が出なくなっちゃうから。ねばりが出ちゃうと、揚がってるときに重くなって油の中に沈んじゃうの」と説明。衣の混ぜ方について「ダマになってもいいから、切るようにして混ぜて」とコツを明かした。
また、揚げる際には「手、ちゃんと拭いてね。油ハネちゃうから」と言い、1人で調理した際に油ハネが気になっていた勝男は「だからハネてたんだ。うわ、すごい」と感心。さらに、こんがりとしたとり天が揚がると、「ちゃんと油を切っとけば、冷めてもサクサクだから」と冷めても美味しく食べられる秘訣を紹介した。
◆「じゃあ、あんたが作ってみろよ」鮎美（夏帆）の調理シーンに「タメになる」の声
衣の混ぜ方と油ハネ防止の方法、冷めても美味しく食べられる秘訣の、誰でも真似できる実用的な天ぷら調理のコツを3つ紹介した鮎美。視聴者からは「タメになる」「明日から真似したい」「ちょっとの工夫で変わるんだ」「鮎美のとり天食べてみたい」「冷めても美味しく食べられるようにしてるの、愛情感じる」「混ぜ方にも違いがあるなんて」「油ハネ怖かったけどやってみよう」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】