人気芸能人「さんま御殿」途中退席の“異例事態”にスタジオ騒然 異変に気づいていた共演者は「なんとかしたいと思ってた」
【モデルプレス＝2025/11/05】日本テレビ系バラエティー番組「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜よる8時〜）が4日に放送された。人気芸能人が途中退席をする異例事態が起き、スタジオは騒然となった。
この日、「独自の健康法を持つ有名人」として登場したゲストが各々の健康法を紹介。トークが展開されていく中、お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョは突然立ち上がりオロオロと焦った様子を見せた。
そして「本当に申し訳ないんですけど、お手洗いに失礼します…」と、か細い声で懇願。同番組に出演していたタレントのヒロミは「もう限界なんだよな」とフォローし、青木の隣の席に座っていた同じくタレントの武井壮は「10分前くらいから『武井さん、そろそろ限界です』って」と青木からSOSを出されていたことを明かした。また、「なんとかしたいと思ってた」と伝えていた。
その後、青木が急ぎ足でスタジオに登場。「大丈夫だったか？」というMC・明石家さんまからの声に「セーフ」とジェスチャーを交えて伝え、スタジオからは笑いが。さらに、「すみません。本当に申し訳ないです」と頭を下げつつ、「1回波は超えたんですけど2回目の波が大きくて…」と理由を話していた。（modelpress編集部）
