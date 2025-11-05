今最もホットな新人K-POPグループは？ 3位はALD1、2位はKiiiKiii、1位は…ブランド評判指数トップ10

数多くの新人K-POPグループがひしめくなかで、今最もホットなのは誰か。

【写真】第1位に輝いた新人グループ

その答えを知る手がかりとなるのが、韓国企業評判研究所が発表する「ブランド評判」ランキングだ。

同研究所は、消費者のオンライン行動がブランド消費にどのような影響を与えるかをビッグデータで毎月分析し、独自の「ブランド評判指数」として算出している。

今回の分析では、2025年10月4日から11月4日までの期間に計1354万5178件のブランド関連データを抽出。新人アイドルグループのブランド評判を詳しく調査した。対象は2023年以降にデビューした新人アイドルグループで、分析を通じて各グループに対する肯定的・否定的評価、メディア注目度、消費者の関心度、交流量などを測定している。

2025年11月のビッグデータ分析結果によると、1位はCORTIS（コルティス）、2位はKiiiKiii（キキ）、3位はALPHA DRIVE ONE（ALD1、アルファドライブワン）という順位となった。

ブランド評判で1位を記録したCORTISは、BTSやTOMORROW X TOGETHERの所属事務所として知られるBIGHIT MUSICの新人ボーイズグループだ。

（写真提供＝OSEN）CORTIS

CORTISのブランドは、参加指数37万3968ポイント、メディア指数47万1997ポイント、コミュニケーション指数27万9838ポイント、コミュニティ指数17万7322ポイントとなり、ブランド評判指数は130万3125ポイントと分析された。

2位のKiiiKiiiは、IVEの所属事務所STARSHIPエンターテインメントからデビューした5人組ガールズグループ。今回のブランド評判指数は118万6529ポイントと分析された。

（写真提供＝OSEN）KiiiKiii

また、オーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した正式デビュー前の新人グループALPHA DRIVE ONEが3位に入った。ブランド評判指数は111万9931ポイントとなった。

（写真＝WAKEONE）ALPHA DRIVE ONE

韓国企業評判研究所のク・チャンファン所長は「2025年11月の新人アイドルグループ・ブランド評判で1位を記録したCORTISブランドは、リンク分析では“印象的だ”、“ヒップだ”、“創作する”といった関連語が高く出ており、キーワード分析では“ビルボード”、“ヒップホップ”、“アルバム”が上位に挙がった。肯定・否定比率の分析では、肯定的評価が87.04％を記録した」と伝えた。

トップ10は、4位BABYMONSTER、5位TWS、6位izna、7位ILLIT、8位Hearts2Hearts、9位AHOF、10位MEOVVの順となった。

今後も新人グループのブランド評判指数が大きく変動していくのか注目される。