ヤマハの“新”「スーパースポーツ」JMS2025で初公開！ 「大型バッテリーEVならではのFUN」を追求した実走可能なプロトタイプ 「PROTO BEV」の特徴とは？

ヤマハからスポーツEVが登場！「PROTO BEV」どんなモデルに？

2025年10月30日に一般公開を開始した「ジャパンモビリティショー2025」の会場で、ヤマハ発動機が新たなスポーツEV「PROTO BEV（プロト・ビーイーブイ）」を初公開しました。

PROTO BEVは、「大型バッテリーEVならではのFUN」を追求した実走行可能なプロトタイプモデルで、同社が描く次世代モビリティの方向性を示す重要な一台といえます。

ヤマハの電動コンセプトモデル「PROTO BEV」

ヤマハによると、PROTO BEVは「FUNの最大化」を目指して開発された電動スーパースポーツで、大型バッテリーを搭載しながらも軽量・コンパクト化を徹底し、俊敏なレスポンスと扱いやすさの両立を目指しているといいます。

従来のエンジンモデルで培った高い操縦安定性をベースに、モーターならではのリニアなスロットルレスポンスとスムーズな加速性能を融合。

ライダーが走行に集中できるよう、情報表示や操作系を最適化したヒューマン・マシン・インターフェイス（HMI）を備えました。

現地の担当スタッフは、PROTO BEVが目指す「新しい乗り味」について、次のように話しています。

「数値はまだ公開できないのですが、低速ゼロ回転から強力なトルクを発揮します。

そのため、加速性能やスロットルの応答性が良く、ガソリン車とはまた違った感覚になるかと思います。

なお、ガソリンモデルと同等の操縦安定性を持たせているので、これまでにない感覚のスポーツEVに仕上がっております」。

航続距離や最高出力などの主要スペックはまだ非公表とのことですが、「ワインディングを楽しんで往復できる程度の走行距離は想定している」との説明がありました。

さらに、「600ccから1000ccクラスのエンジンモデルに近い動力性能を目指している」とのことで、従来のスポーツバイクに匹敵するパフォーマンスを意識した開発が進められているようです。

いずれは市販化も検討中 より多くのユーザーに選ばれるモデルを目指す

PROTO BEVはあくまで試作車ですが、ヤマハは将来的な市販化を視野に入れて開発を進めているとのこと。これについて前出のスタッフは次のように説明します。

「販売時期を明確に決めているわけではありませんが、インフラや市場環境が整えば、できるだけ早い段階で製品化できるよう準備しております。

明確な時期はまだ申し上げられませんが、ある程度近い将来の実現を目指して試作を重ねています」。

なお、市販化に向けては改善ポイントもいくつかあるようです。

担当者は「乗り味やフィーリングはまだ改良を続けており、より習熟させたいと考えております」と話し、さらに「実際に量産する場合は、生産性や信頼性の確保が必要となります。そういったビジネス面での課題についても取り組んでいきたいところとなっております」と続けました。

また、PROTO BEVは大型二輪ユーザーを主な対象に据えつつも、幅広い層へのアプローチも意識して設計されているといいます。

「大型バイクに乗る方を想定しながらも、より多くの人に親しんでもらえるモデルを目指しているところです。

スクーターに乗っている方や、初めて大型バイクに挑戦する方にも楽しんでいただけるような乗り味を意識しております」。

PROTO BEVは単なるデザインスタディではなく、ヤマハが“EV時代のスポーツバイク”をどう定義するかを具体的に示すプロトタイプです。

即座に市販化される段階ではないものの、実走モデルとして完成度の高いパッケージを構築しており、今後の展開に注目が集まります。