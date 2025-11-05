俳優の北川景子が５日、Ｘを更新。恒例となっていた朝ドラ「ばけばけ」の台本写真を投稿しなかった理由を明かした。

この日の「ばけばけ」では、北川演じるタエが仰天姿で再登場。タエは武家の出身で何一つ不自由のない生活をしてきたが、明治維新により環境が変化。夫の傳が織物工場を興すものの、病気で死去。織物工場も畳むこととなり、タエは、三男の三之丞とともに松江を離れていた。

働いたことがないだけではなく、家事一切もまったくやってこなかったタエ。松江を離れてやっていけるのかと心配されたが、この日、まさかの物乞いとなって再登場。お金を恵んでもらうも、頭を下げることを拒否し、恵んでくれた男性から引っぱたかれてしまう。

松江に居た頃は連日美しい着物を着ていたタエだが、この日は薄汚れた着物姿。そして物乞いとして地面に座るという、衝撃姿にネットも話題となった。

北川はＸで「第６週の台本です」と写真をアップし「ネタバレになるかと思い、載せていませんでした」と説明。「今日から物乞いとして出演しています。引き続きよろしくお願いします」と投稿していた。

この投稿にファンからは「衝撃的過ぎてこの後ＤＡＩＧＯも台所を見て心を落ち着かせようと思います」「おタエ様にまた会えて嬉しいのですが、物乞いになっているとは…」「景子さまに物乞いはあかんでしょ」「何を演じても美しい」などのコメントが寄せられていた。