◇東京六大学野球フレッシュトーナメント 慶大6―1早大（2025年11月5日 神宮）

東京六大学野球の2年生以下の選手が出場するフレッシュトーナメントが行われ、早大は1―6で敗れた。「3番・捕手」で出場した尾形樹人捕手（2年＝仙台育英）は4打数1安打1得点。レギュラー獲りを狙う来季に向け「これまでの2年間を土台と位置づけてやってきて、成果を見せる場だったんですけれど、まだまだ出し切れていません。実戦経験を積んでいければなと思います」と意気込んだ。（以下は一問一答）

――仙台育英時代は強打の捕手として知られた。打撃面の考えは。

「たまたま、3年夏だけ調子が良くて、甲子園で2本もホームラン打つことができて騒がれたという感じです。そこまでバッティングは得意じゃなくて、高校の時は“真っすぐだけ打っていればいいや”という感じでした。大学では多彩な球種を投げてくるので、それに合わせた柔らかい打撃をしていこうっていうのをテーマにしてきました」

――そこまで割り切って甲子園で2本もホームランが打てた。

「他のバッターはもっと考えていたと思います（笑い）。変化球が来れば、ちょっと前で打てばいいみたいな感じでした。ただ、大学では（紅白戦で）伊藤樹さん（楽天2位）、田和さん（巨人2位）と対戦していく中で、スピードのある球と多彩な変化球のどちらにも対応していく必要性に迫られた。プロに行くレベルを見せてもらえたので、どんどん対応力が上がってきました」

――仙台育英の先輩にあたる伊藤樹との対戦成績は。

「伊藤樹さんからは1本くらいしか打てていないですね。真っすぐを狙っていたら、その軌道からスプリットで落とされたり、カーブで狙いを外してストライクを稼いできたり。バッターを見て配球してくるので、とても攻略が難しい投手です」

――大学野球も残り2年。どんな時間にしたい。

「優勝はもちろんのこと、（自分と同タイプの打てる捕手として）良いお手本に明治大学の小島さんがいました。追いついて追い越せるキャッチャーになりたいと思います。（同学年の）高橋煌稀がこのままいけばドラ1もあるかなと思っているので、自分も負けずにやっていきたいです」