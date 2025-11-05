５日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比７３．６０ポイント（０．２８％）安の２５８７８．８０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２８．８０ポイント（０．３１％）安の９１４４．４１ポイントと続落した。売買代金は１３８２億２５８０万香港ドルとなっている（４日前場は１２０３億６７４０万香港ドル）。

米ハイテク株安が重しとなる流れ。昨夜の米株市場では、今年の相場をリードしていた人工知能（ＡＩ）関連銘柄の割高感が意識され、ハイテク株比率の大きいナスダック指数は２．０％安と３日ぶりに反落した。香港の投資サミットに参加したゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーの最高経営責任者（ＣＥＯ）は４日、株式マーケットの動向について、近いうちに大幅な調整があるとの見解をそれぞれ示している。香港マーケットにも売りが波及した。ただ、下値を叩くような売りはみられない。中国景況感が悪化する中、当局は景気対策を強めるとの見方が支えだ。安寄りした本土株のプラス圏浮上をにらみながら、香港の指数も下げ幅を縮小している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、民営教育サービス事業者の新東方教育科技集団（９９０１／ＨＫ）が３．９％安、光学部品メーカーの舜宇光学科技（２３８２／ＨＫ）が２．４％安、自動車大手の比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が２．３％安と下げが目立った。

セクター別では、半導体が安い。上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が３．８％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が３．３％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が１．４％ずつ下落した。そのほか、クラウドやＡＩ技術の銘柄も売られる。微盟集団（２０１３／ＨＫ）が３．１％安、金山雲（３８９６／ＨＫ）が１．９％安、北京第四範式智能技術（６６８２／ＨＫ）が５．６％安、商湯集団（２０／ＨＫ）が３．５％安で引けた。

自動車セクターの一角もさえない。ＢＹＤのほか、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が３．２％安、奇瑞汽車（９９７３／ＨＫ）が２．５％安で前場取引を終えている。そのほか、自動運転やライダー（ＬｉＤＡＲ）などスマートドライブ関連で禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が４．２％安、地平線（９６６０／ＨＫ）が２．８％安、知行汽車科技（蘇州）（１２７４／ＨＫ）が２．３％安と値を下げた。

半面、産金・非鉄セクターはしっかり。山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）と中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）がそろって２．０％、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が１．８％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が３．５％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が２．１％ずつ上昇した。

本土マーケットは小反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．０５％高の３９６２．０４ポイントで前場の取引を終了した。不動産が高い。銀行、インフラ関連、公益、エネルギーなども買われた。半面、ハイテクは安い。医薬、素材、自動車も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）