2026年3月5日に『2026ワールドベースボールクラシック™』が開幕する。

プールCの日本の初戦は、3月6日の台湾戦。日本は前回、最多となる3回目の優勝を果たし、大谷翔平（31、ドジャース）がMVPを獲得している。

侍ジャパンは11月15日、16日に行われる韓国との強化試合を前に、6日〜12日に宮崎・ひなたサンマリンスタジアム宮崎で強化合宿を行う。

【1次ラウンド】

■プールC（東京プール）

2026年3月5日〜10日 場所：東京ドーム（日本）

日本

オーストラリア

韓国

チェコ

台湾

3月5日（木） オーストラリア ー 台湾

3月5日（木） 韓国 ー チェコ

3月6日（金） オーストラリア ー チェコ

3月6日（金） 日本 ー 台湾

3月7日（土） チェコ ー 台湾

3月7日（土） 日本 ー 韓国

3月8日（日） 台湾 ー 韓国

3月8日（日） 日本 ー オーストラリア

3月9日（月） オーストラリア ー 韓国

3月10日（火） 日本 ー チェコ

■プールA（サンフアンプール）

2026年3月6日〜11日 場所：ヒラム・ビソーン・スタジアム（プエルトリコ）

プエルトリコ

キューバ

カナダ

パナマ

コロンビア

■プールB（ヒューストンプール）

2026年3月6日〜11日 場所：ダイキン・パーク（アメリカ・ヒューストン）

アメリカ

メキシコ

イタリア

イギリス

ブラジル

■プールD（マイアミプール）

2026年3月6日〜11日 場所：ローンデポ・パーク（アメリカ・マイアミ）

ベネズエラ

ドミニカ共和国

オランダ

イスラエル

ニカラグア

【準々決勝ラウンド】

2026年3月13日、14日 場所：ダイキン・パーク（アメリカ・ヒューストン）、ローンデポ・パーク（アメリカ・マイアミ）

【準決勝】

2026年3月15日、16日 場所：ローンデポ・パーク（アメリカ・マイアミ）

【決勝】

2026年3月17日 場所：ローンデポ・パーク（アメリカ・マイアミ）