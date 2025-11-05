TBS NEWS DIG Powered by JNN

2026年3月5日に『2026ワールドベースボールクラシック™』が開幕する。
プールCの日本の初戦は、3月6日の台湾戦。日本は前回、最多となる3回目の優勝を果たし、大谷翔平（31、ドジャース）がMVPを獲得している。

侍ジャパンは11月15日、16日に行われる韓国との強化試合を前に、6日〜12日に宮崎・ひなたサンマリンスタジアム宮崎で強化合宿を行う。

【1次ラウンド】    
■プールC（東京プール）
2026年3月5日〜10日　場所：東京ドーム（日本）
日本
オーストラリア
韓国
チェコ
台湾

3月5日（木）    オーストラリア ー 台湾
3月5日（木）    韓国 ー チェコ
3月6日（金）    オーストラリア ー チェコ
3月6日（金）    日本 ー 台湾
3月7日（土）    チェコ ー 台湾
3月7日（土）    日本 ー 韓国
3月8日（日）    台湾 ー 韓国
3月8日（日）    日本 ー オーストラリア
3月9日（月）    オーストラリア ー 韓国
3月10日（火）　日本 ー チェコ

■プールA（サンフアンプール）
2026年3月6日〜11日　場所：ヒラム・ビソーン・スタジアム（プエルトリコ）
プエルトリコ
キューバ
カナダ
パナマ
コロンビア

■プールB（ヒューストンプール）
2026年3月6日〜11日　場所：ダイキン・パーク（アメリカ・ヒューストン）
アメリカ
メキシコ
イタリア
イギリス
ブラジル

■プールD（マイアミプール）
2026年3月6日〜11日　場所：ローンデポ・パーク（アメリカ・マイアミ）
ベネズエラ
ドミニカ共和国
オランダ
イスラエル
ニカラグア

【準々決勝ラウンド】
2026年3月13日、14日　場所：ダイキン・パーク（アメリカ・ヒューストン）、ローンデポ・パーク（アメリカ・マイアミ）

【準決勝】
2026年3月15日、16日　場所：ローンデポ・パーク（アメリカ・マイアミ）

【決勝】
2026年3月17日　場所：ローンデポ・パーク（アメリカ・マイアミ）