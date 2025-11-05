タレントの若槻千夏（41）が4日放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）に出演。ゲスト出演したSTARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ「ACEes」深田竜生（23）のお土産のセンスに“クレーム”を入れた。

心理テストの内容は「北海道旅行に行ったあなた。お土産は何を買う？」というもの。

選択肢は「ど定番系」、「新商品系」、「ウケ狙い系」、「食べ物以外」で、深田は「ど定番系」「食べ物以外」と回答した。

深田が「キーホルダーみたいなやつとか…買いますね」と話すと、若槻は「キーホルダーかぁ…」と顔をしかめた。

若槻は「本当申し訳ないけど、（キーホルダーは）大丈夫」と苦笑いした。「なくなる物にしてほしいかも」と答え「家族とか心がつながってる人同士だったらキーホルダーとか物でいいんだけど、『今週会うもんな、何か渡そう』のキーホルダーはね…」と語り、スタジオを笑わせた。

深田は「俺も言わせてください」と必死に弁明した。「メンバーとかには、形に残る置物とか…」と話すと、若槻は「置物！？ キーホルダーより嫌かも」と笑った。

深田は「（ビンに）ちっちゃい砂と貝殻とかが入ってる、かわいいやつ」と説明した。

若槻が「自分の部屋にも置くの？」と質問すると、深田は「置かないです」と即答した。若槻は「でしょ？そういうやつは結局自分のは買わないんだよ」と語った。