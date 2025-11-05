「私の記憶の中では『鬼平犯科帳』で止まったまま」

女優の梶芽衣子(78)がラブコメドラマに出演し、撮影現場のオフショットに登場。若々しい姿に注目を集めた。

話題の写真をインスタグラムで公開したのは、女優の伊藤歩(45)。配信中のNetflixドラマシリーズ「匿名の恋人たち」で共演した梶とのオフショットを「優しくてカッコいい先輩ショコラティエ、三枝律子さん(梶芽衣子様)とTeamルソベール。光栄でした」と紹介した。

王道ロマンティックコメディの同作でチョコレートショップ「ル･ソベール」の御曹司役の小栗旬や、天才ショコラティエ役のハン･ヒョジュらと並び、コックコート姿の梶が笑顔を見せている。

ネット上では「父親が好きな梶芽衣子さん‼︎」「久しぶりに見たから嬉しい」「梶さんお元気そう」「1番驚いたのは梶芽衣子さん。私の記憶の中では『鬼平犯科帳』で止まったまま」「凄くお若くてびっくり」「歳が合わないんだよなぁ〜」「ベテランショコラティエの梶芽衣子さん、カッコ良すぎる」などの声があがっていた。 梶は1970年代に公開され大ヒットした映画「女囚さそりシリーズ」でヒロイン･松島ナミ役を務め、クールな表情で好演し代表作の1つとなった。