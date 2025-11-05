白髪でやせ細り、しわしわの姿に…

トップアイドルがまさかのお爺ちゃんに―。DOMOTO(元KinKi Kids)の堂本光一が披露した別人級爐爺ちゃん瓮轡腑奪箸剖辰の声が上がっている。

「上田竜也の要望でお爺ちゃんになりましたが これ俺ってわからないほどよね フレッシュジュニアからお爺ちゃんまで 振り幅が、、、」とインスタグラムにつづり、白髪でしわしわのリアルな老けメイクを施した自身の顔面アップ写真を投稿している。

堂本は、10月末に東京で開催された元KAT-TUN・上田竜也がプロデュースする音楽フェス『MOUSE PEACE FES.2025 2nd Bite』に出演。フェスのテーマ「究極のハロウィンナイト」に合わせて、爐爺ちゃん瓩吠韻靴浸僂鯣簣していた。 この姿に「特殊メイク凄くて、見入ってしまう」「おじいちゃんにしか見えない」「だれ？」「この特殊メイク凄い」「鼻筋の美しさは隠しきれないわ」「笑い止まらず」「綺麗な顔の大先輩になんて事を」「光一くんの懐の深さと溢れ出る人間性の素晴らしさよ」といったコメントが寄せられている。