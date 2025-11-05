◆男子プロゴルフツアー ＡＣＮ選手権 プロアマ戦（５日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）

前週のフォーティネット・プレーヤーズ・カップでツアー初優勝を飾ったプロ１０年目の佐藤大平（クリヤマＨＤ）が開幕前日、会場で取材に応じた。「優勝の実感よりも、今週調子悪いなという方が大きい。今週は予選落ちしたくない」と表情はさえないままだった。

優勝翌朝にはコース入りし、３日、４日と９ホールをラウンドした。絶好調だったショットが一変した。「変わるんですねえ…練習からも良くないし、コースを回っても良くない。終わってすぐでこんなにダメになるもんかなあ、というくらいダメ」と首をかしげた。

祝福のメッセージは「ありがたいことに、たくさんいただいた」。仲が良い２０２２年賞金王の比嘉一貴からは「優勝後はアドレナリンで眠れないですよ」と言われた。「本当に眠れなかった。日曜日も眠れなくて、月曜日も眠れなかった。早く寝ているのに早く起きてしまう」。これもまた、初めての経験だった。

プロの世界では、初優勝直後の試合が大事だと言われている。「めちゃくちゃ大事だと思っているんだけど、それを超えるくらい調子が悪い。とりあえず予選だけは通りたい」と気合を入れ、練習場に向かった。