元グラビアアイドルでタレントのあおい夏海さんが自身のインスタグラムを更新し、双子の男の子を出産したことを報告しました。母子ともに健康状態は良好とのことです。



【写真を見る】【 あおい夏海 】 双子の男児を出産「頭がコブシくらいで本当に小さい」母乳も出て喜びの声





あおいさんは出産前日の11月3日、「ついに明日!! !! !!双子爆誕!! !!」と投稿。「ドキドキが大きくなってきた！！！楽しみすぎる」と出産への期待を綴っていました。







翌日、計画帝王切開で出産した双子の男児は、長男が2600グラム台、次男が2200グラム台で誕生。あおいさんはインスタグラムに「頭がコブシくらいで本当に小さい究極に尊いです」と喜びを表現しています。







出産後、病室から初めて家族3人で撮影した写真も公開。あおいさんは「母はいま産後のお腹の痛みと戦っていますが、可愛いと痛いで可愛いが圧勝なので全然大丈夫です」と心境を明かしました。







産後のインスタグラム・ストーリーズの投稿では、「出産初日は痛いと可愛いの戦いでも可愛いが勝つ」と綴り、授乳練習も始めたことを報告。「母乳出た！」と喜びの様子も伝えています。







あおいさんは出産について「帝王切開は 手術中は本当に全く痛みはなかった！でも怖かった！産声を聞いた瞬間 涙ポロポロ あの瞬間は人生で最高の瞬間ですね」という言葉で表現し、新しい家族を迎えた喜びを伝えていました。







また、出産当日について「双子が産まれた日の空は真っ青な綺麗な空でした」と振り返り、マタニティライフへの感謝も伝えています。

