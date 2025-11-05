今年のクリスマスも東京ディズニーリゾートで特別なクリスマスを−。11月からディズニーの各ホテルレストランでクリスマス特別メニューの提供が始まった。7人組女性アイドルグループ、Rootmimiの黒嵜菜々子（22）と朝比奈麗桜（19）の“ディズニー大好きコンビ”がプレスプレビューに参加し、この冬イチオシメニューを徹底リポートする。

ディズニーシー・ホテルミラコスタのシルクロードガーデンでは牛サーロインのソテーや、ウニやカニをふんだんに使用したスープ、洋梨のピュレなどの特製デザートなどを提供するスペシャルディナーを12月15日まで楽しむことができる。

朝比奈は「お肉がかまずにもいけるくらいとっても柔らかかったです！（肉にかかった）バーベキューソースとの相性も抜群です」と感激。デザートとして出されたジャスミンミルクティーのムースとタピオカ入り洋梨のピュレについては1口食べると「おいしい！」と幸せそうな表情を浮かべ「洋梨の果実がたくさん入っていて、タピオカもモチモチです。ムースが甘めなので、味変としてもすっきりしますね」と絶賛した。

12月25日まではスペシャルドリンクの提供もある。ライチ紅茶やチョコレートシロップ、コーヒー、ミルクなどを合わせたアラザンも輝く一品で、黒嵜は「（東京ディズニーリゾートのクリスマスの妖精）リルリンリンを表現したビジュアルもかわいいですね」と笑顔で一口。「口に入れた瞬間ライチミルクティーの優しい味とコーヒーの苦みが感じられて、うまくマッチしていて飲みやすいです。甘党の方も、そうでない方でも飲めそうだなと思います」と紹介した。

上に載ったストロベリーを混ぜ合わせると酸味も加わって味変も楽しめるといい「ホワイトチョコレートも載っているんですけど、これもおいしいんです。最後にデザート感覚で食べれば3度楽しめる、まさに特別なドリンクです！」とPRした。

ホテルミラコスタや東京ディズニーランドホテルの宿泊経験もある朝比奈は「あらためて来てみると小さい頃とは見え方も違って、天井などの装飾に隠れミッキーがいるなとか、新しい発見がたくさんあった」と振り返った。スタッフの丁寧な対応や遊び心も感じることができたといい「また大人になって泊まりに来たら昔を思い出せるんじゃないかなというワクワク感がありました」と笑顔で話した。

東京ディズニーリゾートでは、ディズニーアンバサダーホテル、東京ディズニーランドホテルの各レストランでも12月中旬〜下旬にかけてクリスマスの特別メニューを提供している。