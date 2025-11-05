お笑いコンビ、ロッチの中岡創一（47）が、4日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!2時間SP」（火曜午後8時）に出演。日常的にうがい手洗いをしない理由を語った。

この日は「健康オタクVSカラダ甘やかし軍団」がテーマ。カラダ甘やかし軍団として出演した中岡は「最近気付かされたことなんですけど、僕は家に帰っても手洗わないし、うがいもしない」と告白。周囲から驚きの声が上がると「『え？』って言われることに、え！やった」と自身では当たり前のことになっていたと語った。

共演のみちょぱが「そもそも気持ち悪くないですか？」と眉をひそめると、中岡は「何で？」とあっけらかん。続けて「革命起こすわけじゃないですけど、僕免疫力テストをしたことあって」と振り返り、「免疫力年齢測ったら、僕18歳やった」と胸を張った。免疫力が高い理由については「海外行ってすごい汚いドブ水入ったりするんです。いろんな国のドブ水入ってるんです、僕。いろんな菌と戦ってる。そんなところに入ってたら負けるわけないやん！」と自己分析した。

また「全員洗ってるんですか？」とスタジオの出演者に問いかけ。普段から風邪をひかないというヒロミと明石家さんまから「俺は洗わない」「家帰ってからすぐ洗わない」と賛同を得ると、「風邪ひかないですよね？皆さん、手を洗わないでおきましょう！」と持論を主張して笑いを誘った。