【「手塚治虫ミッシング・ピーシズ」】 11月14日 発売予定 価格：7,700円

立東舎は、手塚治虫氏のマンガ「手塚治虫ミッシング・ピーシズ」を11月14日に発売する。価格は7,700円。

本書は、手塚治虫氏によるマンガの復刻シリーズ「ミッシング・ピーシズ」の第5弾。単行本初収録となる「マンションOBA」のカラー原稿を、原稿のタッチを生かした形で掲載したほか、改変の多かった「耳鴉」「でんでこでん」では単行本版と初出版を併載することで、手塚治虫の編集術を詳らかにする。

コンテンツ

マンションOBA（「ライオンブックス」シリーズ）

「ゲンペイ太平記」（マンションOBA）原案

「マンションOBA」原稿および差分・予告カット

「耳鴉」オリジナル版

「でんでこでん」（耳鴉 後篇）オリジナル版

アニメ用キャラクタースケッチ

未発表作品ネーム・原稿拾遺集

短編漫画企画書

未発表作品ネーム1「無題」

未発表作品ネーム2「無題」

未発表作品ネーム3「低俗天使」（初期稿）

「低俗天使」単行本版・予告カット

「テリヤ君」

「ぐっちゃんとパイコさん」

「あんてな一家」

「無題」

「ひょうたん駒子」

「アラバスター」

「きりひと讃歌」

「ミクロイドＳ」

「どろんこ先生」（初期稿）

「ＭＷ」

「未来人カオス」

「七色いんこ」

「どついたれ」

「陽だまりの樹」

「プライム・ローズ」

「無題」

「ゴブリン公爵」

「火の鳥（太陽編）」

「ころすけの橋」

手塚治虫漫画全集カバーイラスト

初期作品原稿

解題 濱田高志