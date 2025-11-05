安藤誓哉が最年長で日本代表候補選出…「再びこのような機会に巡り会えたことにとても感謝」

日本バスケットボール協会（JBA）は11月5日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選Window1」に向けた男子日本代表候補選手20名を発表。横浜ビー・コルセアーズに所属する安藤誓哉は最年長で選出された。

東京都出身で現在33歳の安藤は、181センチ81キロのポイントガード。カナダでプロキャリアを始め、フィリピンのチームでもプレーした。2015－16シーズンにリンク栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）へ加入すると、秋田ノーザンハピネッツ、アルバルク東京を渡り歩き、2021－22シーズンに島根へ。今シーズンから横浜BCに籍を移し、ここまで12試合すべてに先発出場し14.5得点4.3アシストをマーク。日本人選手の得点ランキング上位につけている。

「FIBAバスケットボールワールドカップ2019」や「FIBAアジアカップ2021予選」などにも出場し、代表経験も豊富なベテランガードは「再びこのような機会に巡り会えたことにとても感謝しています。これまで積み重ねてきた経験を日本代表で存分に発揮し、応援してくれている方たちへ恩返ししたいと思います。よろしくお願いします」と意気込みを送った。

【動画】横浜BC安藤誓哉の開幕戦ハイライト