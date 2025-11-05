柿谷曜一朗氏、伊東輝悦氏ら12名がJリーグ功労選手賞を受賞!! 功労審判員賞受賞者は2名
Jリーグは5日、12名の元Jリーガーに功労選手賞を授賞することを決定したと発表した。
今回功労選手に選ばれたのは青山敏弘氏、伊東輝悦氏、イ・ヨンジェ氏、柿谷曜一朗氏、興梠慎三氏、高萩洋次郎氏、豊田陽平氏、本間幸司氏、丸橋祐介氏、森脇良太氏、山瀬功治氏、ランゲラック氏。12月11日に開催されるJリーグアウォーズで表彰される。
功労選手賞はJリーグおよび日本サッカーの発展のために貢献をしたと認められる者を表彰するもの。所属クラブからの推薦があり、Jリーグ公式戦や天皇杯等の出場試合数が日本人は500試合、外国人は200試合以上の選手らに贈られる。
また同日、西村雄一氏と武田光晴の2名が功労審判員賞を受賞することが決定したことが発表されている。
