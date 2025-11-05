日本は3位でトヨタ自動車が国内トップ…韓国が企業上位10社の時価総額“増加率”で1位に、その数字は？

今年、韓国国内の上位10社の時価総額が前年より103.8％増加し、アメリカ、日本、台湾など主要国を抜いて企業時価総額の増加率1位となったことがわかった。

11月5日、韓国の企業データ研究所「CEOスコア」によると、韓国の上位10社の時価総額は昨年末の761兆9000億ウォン（日本円＝約80兆8155億円）から今年10月末時点で1552兆5000億ウォン（約164兆5755億円）に達し、103.8％の増加を記録した。

韓国企業のうち時価総額が100兆ウォン（約10兆6018億円）を超えたのは、サムスン電子（636兆4000億ウォン＝約67兆4740億円）、SKハイニックス（407兆ウォン＝約43兆1495億円）、LGエナジーソリューション（110兆7000億ウォン＝約11兆7369億円）の3社だった。

韓国企業で時価総額の増加率が最も大きかったのは斗山（トゥサン）エナビリティで、この期間、11兆2000億ウォン（約1兆1874億円）から56兆8000億ウォン（約6兆222億円）へと405.4％の急上昇を見せた。続いてハンファエアロスペース（239.2％）、SKハイニックス（221.4％）、HD現代重工業（108.7％）、サムスン電子（100.4％）が上位を占めた。

時価総額増加率2位は台湾で、台湾の10大企業時価総額は昨年末の1779兆8000億ウォン（約188兆7141億円）から今年10月末は2480兆5000億ウォン（約263兆101億円）と39.4％増加した。

増加を牽引したのは受託半導体製造（ファウンドリ）業界1位の台湾積体電路製造（TSMC）で、今年10月末時点の時価総額は1800兆6000億ウォン（約190兆9195億円）。昨年末（1249兆2000億ウォン＝約132兆4540億円）より44.1％の増加となった。これは韓国上位10社の時価総額（1552兆5000億ウォン＝約164兆6184億円）をすべて合計した額より多い。

日本は時価総額増加率3位で、10大企業の時価総額は昨年末の1749兆6000億ウォン（約185兆5177億円）から今年10月末は2294兆4000億ウォン（約243兆2756億円）と31.1％上昇した。日本の時価総額1位企業はトヨタ自動車（464兆6000億ウォン＝約49兆2616億円）だった。

アメリカの場合、4カ国の中で時価総額増加率は最も低かったが、10大企業はすべて時価総額1000兆ウォン（約106兆301億円）を超えた。今年10月末時点で米国10大企業の時価総額は、昨年末（2京9891兆6000億ウォン＝約3169兆円）より20.9％増の3京6149兆2000億ウォン（約3833兆円）を記録した。

特に、時価総額1位のエヌビディアは先月末の時価総額が7013兆9000億ウォン（約743兆6999億円）で、韓国1位のサムスン電子の約11倍に達した。

エヌビディアに続いて、アップル（5732兆2000億ウォン＝約607兆7983億円）、マイクロソフト（5562兆ウォン＝約589兆7516億円）、アルファベット（4844兆9000億ウォン＝約513兆7376億円）、アマゾン（3382兆6000億ウォン＝約358兆6800億円）の順で時価総額が高かった。

（記事提供＝時事ジャーナル）