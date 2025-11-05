発光素子8色のフルカラーLEDライト「NANLUX Evoke」が正式発売 新マウントに対応 防じん防滴仕様も
発光素子8色のフルカラーLEDライト「NANLUX Evoke」が正式発売 新マウントに対応 防じん防滴仕様も
NANLUX Evoke 600C
VANLINKS株式会社は、NANLUXブランドのフルカラーLEDライト「Evoke 150C」「Evoke 600C」を11月5日（水）に発売する。発光素子8色による新しいライトエンジンを搭載。
9月5日（金）に発表されていたLEDライト。対応マウントが異なり、「NANLUX Evoke 150C」はFEマウント（電子接点付FMマウント）に対応。「NANLUX Evoke 600C」はBEマウント（電子接点付ボーエンズマウント）を採用している。FEマウントは既存のFM用製品に加え、新しい電動フレネルレンズが使用できる。
新開発の「Nebula C8」ライトエンジンを搭載しており、ディープレッド、レッド、アンバー、ライム、グリーン、シアン、ブルー、インディゴの8色の発光素子を組み合わせた独自設計を採用する。
いずれも本体にマグネシウム合金を採用し、NANLUXブランドとして初めてIP66規格に準拠した。
NANLUX Evoke 150C 定格出力：150W 入力電圧：AC 100-240V/2A（Max）50/60Hz CCT範囲：1,000～20,000K G/M調整：G/M ±200 CRI：平均96 TLCI：平均97 調光：0.0～100％（0.1%刻み） 輝度（本体のみ）：12,160lux（1m/5,600K） 輝度（25°リフレクター）：83,500lux以上（1m/5,600K） 輝度（45°リフレクター）：22,230lux（1m/5,600K） マウント：FEマウント（電子接点付FMマウント）、FMマウント 制御方法：本体操作、DMX/RDM、Art-Net/sACN、ワイヤレスDMX（LumenRadio CRMX）、NANLINKアプリ、有線コントローラー ヨーク部寸法：282.46×226.32×89.21mm ヨーク部重量：0.54kg 外形寸法：209.14×146.95×127.29mm 重量：2.11kg 価格：17万6,000円
NANLUX Evoke 600C 定格出力：600W 入力電圧：AC 100-240V/8A（Max）50/60Hz CCT範囲：1,000～20,000K G/M調整：G/M ±200 CRI：平均96 TLCI：平均97 調光：0.0～100％（0.1%刻み） 輝度（本体のみ）：24,620lux（1m/5,600K） 輝度（25°リフレクター）：300,000lux以上（1m/5,600K） 輝度（45°リフレクター）：83,900lux（1m/5,600K） マウント：BEマウント（電子接点付ボーエンズマウント）、ボーエンズマウント 制御方法：本体操作、DMX/RDM、Art-Net/sACN、ワイヤレスDMX（LumenRadio CRMX）、NANLINKアプリ、有線コントローラー ヨーク部寸法：405×349.5×63.6mm ヨーク部重量：1.02kg 外形寸法：358.2×246.3×205.33mm 重量：7.26kg 価格：44万円