Rockon Social Club『SONGS』に登場！男闘呼組の代表曲メドレーや堺正章、段田安則との豪華コラボ曲披露

Rockon Social Clubが、11月13日放送のNHK『SONGS』に登場する。

■MISIAが目撃したメンバーの舞台裏での意外な姿とは？

Rockon Social Clubは、2022年に伝説的な復活を果たし、期間限定で活動を行った男闘呼組のメンバーである成田昭次（Gu）、高橋和也（Ba）、岡本健一（Gu）、前田耕陽（Key）に、寺岡呼人（プロデューサー、Gu、Ba）、青山英樹（Dr）を加えて結成されたロックバンド。ロックに限らず様々なジャンルの音楽に挑みながらリリースやツアーなど精力的に活動を続ける6人のあらたな挑戦と、その原動力に迫っていく。

大泉洋とのトークコーナーでは、男闘呼組、そしてRockon Social Clubをよく知るゲストとして、堺正章、野村義男、MISIAのインタビューVTRも公開。それぞれの目線で、6人との思い出や知られざるエピソードを語る。

堺正章がRockon Social Clubとステージで共演した際に感じたバンドとしての魅力や、野村義男が男闘呼組に対して嫌な想いをした!? というライブでのエピソード、そしてMISIAが目撃したメンバーの舞台裏での意外な姿も明らかに。男闘呼組時代の裏話はもちろん、50代半ばを迎えてもなお挑戦し続けるメンバーたちのリアルな今の想いもたっぷりと語っていく。

スタジオパフォーマンスでは、男闘呼組の代表曲メドレーに加え、豪華コラボレーションも披露。メンバーの憧れでもある堺正章とはグループサウンズへのリスペクトを込めた「プンスカピン！」を、音楽番組初出演となる段田安則とは終活をテーマにした「B・A・N」をテレビ初披露する。

■歌唱曲

「男闘呼組メドレー（TIME ZONE～DAYBREAK）」

「プンスカピン！」堺正章 ＆ Rockon Social Club

「B・A・N」段田安則 ＆ Rockon Social Club

■番組情報

NHK総合『SONGS Rockon Social Club』

11/13（木）22:00～22:45

11/17（月）24:35～25:20 ※再放送

※NHK ONEにて同時配信・放送から1週間見逃し配信

出演：Rockon Social Club 堺正章 段田安則 大泉洋

VTR出演：野村義男 MISIA

