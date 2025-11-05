ＳＭＥＪ、今期経常を一転55％減益に下方修正

ＳＭ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＪＡＰＡＮ <4772> [東証Ｇ] が11月5日後場(13:30)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比35.3％減の2億3600万円に落ち込んだ。

併せて、通期の同利益を従来予想の4億0900万円→1億6700万円(前期は3億7400万円)に59.2％下方修正し、一転して55.3％減益見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の4億0500万円→4億1100万円(前期は7億8700万円)に1.5％上方修正し、減益率が48.5％減→47.8％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2億6700万円→2500万円(前年同期は4600万円)に90.6％減額し、一転して45.7％減益計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.5倍の9400万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.9％→3.4％に改善した。



株探ニュース

