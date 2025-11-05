■BE:FIRSTとSKY-HIが並んだ集合ショットも

【動画・写真】7人でサインを書き入れるBE:FIRST4周年ムービー／SKY-HIとBE:FIRST集合ショットなど①～③

11月3日にデビュー4周年を迎えたBE:FIRST。このたびグループ公式SNSにて、メンバーが画面にサインを書き入れる動画が公開された。

ひとりずつペンを持って「BE:FIRST」の文字の回りにサインを書き入れていく動画となっており、RYUHEIから始まり、SHUNTO、LEO、JUNON、MANATO、SOTAと続き、最後にRYOKIが登場。

現在活動休止中のRYOKIの登場に「7人揃ってるのうれしい」「リョウキがいるの泣ける」など、ファンからは4周年を祝福する声とともに歓喜の声が集まっている。

なおBE:FIRSTが所属するBMSGの社長・SKY-HIも「4周年です、本当にありがとうございます！」と言葉を添えてBE:FIRSTとSKY-HIが並んだ集合ショットを投稿。

さらにBE:FIRSTが出演する11月13日放送の歌番組『ベストヒット歌謡祭』公式でも0時ちょうどに、「メンバーの皆様、BESTYの皆様おめでとうございます」の言葉と、美しくデコレーションされたセンイルケーキの写真がポストされている。