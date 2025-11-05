1966カルテットが、クリスマスEP『CHRISTMAS FAVORITS with 1966 QUARTET』を配信限定でリリースした。

今作では、誰もが知るクリスマスの定番曲4曲を、原曲の魅力そのままにクラシックの要素を加えた1966カルテットならではのアレンジで楽しむことができるとのこと。収録曲は、ポール・マッカートニー「Wonderful Christmastime」、ジョン・レノン＆オノ・ヨーコ「Happy Xmas (War Is Over)」、マライア・キャリー「All I Want for Christmas Is You」、ワム！「Last Christmas」の計4曲だ。

『CHRISTMAS FAVORITS with 1966 QUARTET』ジャケット写真

なお1966カルテットは、11月20日に東京・ブルーノートプレイスにてコンサートも開催される。内容は8月に同時発売した作品『COVER OF COVER』のステージと『THE SET LIST』のステージに分けられた2部制となっており、それぞれ違った楽しみ方を味わえるコンサートとなっているという。

◾️クリスマスEP『CHRISTMAS FAVORITS with 1966 QUARTET』

2025年11月5日（水）配信限定リリース

配信：https://king-records.lnk.to/1966_Christmas ▼収録内容

1.Wonderful Christmastime（ポール・マッカートニー／1979年）。

2.Happy Xmas (War Is Over)（ジョン・レノン＆オノ・ヨーコ／1971年）

3.All I Want for Christmas Is You（マライア・キャリー／1994年）

4.Last Christmas（ワム！／1984年）

■リリース情報

2025年8月27日（水）2タイトル同時発売 ◆『COVER OF COVER／1966カルテット』

商品番号：KICS-4221 定価：￥3,500（税込）

（全10曲収録）

1.ロール・オーバー・ベートーヴェン

2.チェインズ

3.ティル・ゼア・ウォズ・ユー

4.ツイスト・アンド・シャウト

5.ベイビー・イッツ・ユー

6.ミスター・ムーンライト

7.アクト・ナチュラリー

8.ワーズ・オブ・ラヴ

9.プリーズ・ミスター・ポストマン

10.ロング・トール・サリー ◆『THE SET LIST／1966カルテット』

商品番号：KICS-4222 定価：￥3,500（税込）

（全10曲収録）

1.『惑星』より「木星」（ホルスト）

2.魔法使いの弟子（ポール・デュカス）

3.ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」第2楽章（ベートーヴェン）

4.めぐり逢い（アンドレ・ギャニオン）

5.アイ・ガット・リズム（ジョージ・ガーシュウィン）

6.雨に唄えば（ナシオ・ハーブ・ブラウン）

7.タイプライター（ルロイ・アンダーソン）

8.『四季』より「夏」 第3楽章（アントニオ・ヴィヴァルディ）

9.『くるみ割り人形』より「花のワルツ」（チャイコフスキー）

10.カウンターライト（オリジナル楽曲） ◆購入者特典

対象店舗にて上記2作品をご購入の方に、先着で特典ステッカーをプレゼント。また対象店での2枚同時購入で10月18日（土）開催のプレミアムイベントに抽選で参加できる応募ハガキをお渡しします。

※特典や応募ハガキはなくなり次第終了となります。どうぞお早目にご利用ください。

※プレミアムイベントへのご応募は9月26日（金）当日消印有効とさせて頂きます。

・メーカー特典 Д好謄奪ー（12僉12僉泡2タイトル共通絵柄

・メーカー特典◆Д廛譽潺▲爛ぅ戰鵐斑蠢応募ハガキ（対象店での2タイトル同時購入が必要です）

当選者は10月18日14時〜開催の都内某所でのプレミアムイベントに30名ご招待いたします。

詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16410/

◾️コンサートスケジュール 2025年10月5日（日）14:00開演

＜1966カルテット ザ・ビートルズクラシックス コンサート＞

・越後妻有文化ホール「段十ろう」（新潟県） 2025年10月11日（土） 14:00開演

＜アエルワ開館10周年記念事業 1966カルテット ザ・ビートルズクラシックス＞

・阿波市交流防災拠点施設アエルワ アエルワホール （徳島県） 2025年10月25日（土）14:00開演

＜1966カルテット ―ザ・ビートルズクラシックス―＞

・会津若松市文化センター （福島県） 2025年11月16日（日）15:00開演

＜大人のための音楽堂＞

・神奈川県立音楽堂 ホール （神奈川県） 2025年11月20日（木）ヽ演 18:00／開演 20:45

＜1966カルテット 2作品同時発売記念コンサート 1st Show “THE SET LIST” 2nd Show “COVER OF COVER”＞

・ブルーノートプレイス（東京）