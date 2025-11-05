4日（火）、V.LEAGUE.MEN（Vリーグ男子）のつくばユナイテッドSun GAIAが、創立20周年記念特別企画としてオークションを実施することをクラブ公式サイトで発表した。

この企画はOB選手や現役選手の直筆サイン入りお宝グッズが手に入るものとなっている。筑波大学出身で元日本代表で現役の最後をサンガイアでプレーしていた加藤陽一さんの水墨画や、インターン選手としてかつてサンガイアでプレーした元日本代表で日本製鉄堺ブレイザーズでのプレー経験もある出来田敬さん、同じくインターン選手としてサンガイアに所属し、現在SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知でプレーする前田一誠のユニフォームもオークションの対象となっている。

期間は11月4日（火）17:00から9日（日）22:00までで、専用サイトからオークションに参加することができる。

なお、オークション内容は以下の通り。

■つくばユナイテッドSun GAIA 創立20周年記念特別企画 オークション

①OB加藤陽一さん 水墨画

②OB出来田敬さん ユニフォーム（緑）

③OB前田一誠 ユニフォーム（緑）

④OB瀧澤陽紀さん 230試合記念タオル

⑤#3梅本鈴太郎 シューズ

⑥#7長谷川直哉 ユニフォーム（緑）

⑦#26武藤茂 ゲームパンツ