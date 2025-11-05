山下達郎が、約2年ぶりのシングル「オノマトペISLAND／MOVE ON」を本日発売した。

◆山下達郎 動画

1曲目に収録される「オノマトペISLAND」は、現在Netflixにて独占配信中の「ポケモンコンシェルジュ」の新エピソードの主題歌で、晴れやかな歌声とメロディが特徴の、心だけでなく耳をも癒すようなハートウォーミングなナンバーになっているという。

2曲目に収録される「MOVE ON」は、現在オンエア中のダイハツ工業株式会社の軽乗用車「MOVE(ムーヴ)」のTVCMソング。軽快かつ爽快感を感じさせる、山下達郎らしいポップソングに仕上がっているとのこと。またカップリングとして3曲目に収録される「Santé」（読み：サンテ）は、2024年12月に公開された映画『グランメゾン・パリ』のチアリングソング。グルーヴ感溢れるダンサブルな最新型のタツローナンバー。「Santé」はフランス語で「乾杯」を意味する。

これら3曲の新曲がまとめて収録される豪華シングルとなったが、本日その発売を記念して、収録曲「MOVE ON」のショートMVが公開となった。

このMVは、数多くの話題作品を手がけている映像作家、山田智和により制作された。山下達郎の軽快な音楽にあわせ、水中に製作されたミニチュアの街をミニカーが探検するという、幻想的なコンセプトの映像が完成したという。水中の街並みはCDやレコード、スピーカーなど音楽にまつわるアイテムで製作されているが、ラジカセやカセットテープなど、随所に懐かしいアイテムがちりばめられており、幻想的な雰囲気とともに、どこかノスタルジックなムードも併せ持ったMVになっている。

https://youtu.be/zmLDvNhAUck

◆ ◆ ◆

◾️山田智和監督 コメント

小さい時から運転席の横で、山下達郎さんの音楽を聴きながら、前方の景色をただ眺めていた。

音楽を頼りに記憶の欠片を深く潜っていくと、また新しい景色に辿り着きました。

◆ ◆ ◆

なお、現在開催中のツアー＜PERFORMANCE 2025＞では本シングル「オノマトペISLAND／MOVE ON」の販売会を実施しており、ツアー会場にて本シングルをご購入いただいたお客様には「オノマトペISLAND」のアートワークに山下達郎のサインをプリントした特製アートポスターがプレゼントされる。

◾️「オノマトペISLAND／MOVE ON」

2025年11月5日（水）発売

￥1,430（税込）WPCL-13706

予約：https://tatsuroyamashita.lnk.to/newsg2025 ◆収録曲

1.オノマトペISLAND 〜Netflixシリーズ「ポケモンコンシェルジュ」主題歌〜

2.MOVE ON 〜ダイハツ「MOVE(ムーヴ)」TVCMソング〜

3.Santé 〜映画「グランメゾン・パリ」チアリング・ソング〜

4.オノマトペISLAND (KARAOKE)

5.MOVE ON (KARAOKE)

6.Santé (KARAOKE)

全6曲収録 ◆「オノマトペISLAND」

配信：https://tatsuroyamashita.lnk.to/ONMTPISLNDPu ◆ダイハツ「MOVE(ムーヴ)」CM

https://www.daihatsu.co.jp/lineup/move/special ◆映画『グランメゾン・パリ』

https://grandmaison-project.jp/movie

◾️Netflixシリーズ『ポケモンコンシェルジュ』

新エピソードが9月4日（木）より世界独占配信！

監督：小川育（ドワーフ）

脚本：土城温美 コンセプトアート／キャラクターデザイン：上杉忠弘 制作：ドワーフスタジオ (株)FIELD MANAGEMENT EXPAND

声の出演：のん（ハル）、ファイルーズあい（アリサ）、奥野瑛太（タイラ）、竹村叔子（ワタナベ）、町田啓太（ケント）、山路和弘（ダン） ©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

Netflix作品ページ： http://netflix.com/pokemonconcierge

