流那（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/05】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が11月3日、自身のInstagramを更新。5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-を卒業した夫のはんくんとのハロウィンショットを公開した。

◆流那、夫とのハロウィンショット公開


流那は、ハロウィンのかぼちゃの絵文字を2つ並べ、はんくんとの2ショットを投稿。猫耳カチューシャをつけて、片手で猫のポーズを取りながら舌を出して遊び心たっぷりの表情を見せるはんくんと、頬に髭を描き同じく片手で猫ポーズをとる流那の姿が写っており、夫婦仲の良さがにじみ出るショットとなっている。

◆流那の投稿に反響


この投稿には「仲良し夫婦最高」「猫ポーズ可愛すぎる」「笑顔が幸せそう」「2ショットもっと見たい」「ラブラブで憧れる」「こんな夫婦になりたいって思った」などのコメントが寄せられている。

流那は、2024年8月にはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）

