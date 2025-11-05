倖田來未、プライベートなアメリカ家族旅行公開 夫＆息子の姿も「楽しそう」「幸せ笑顔にほっこり」の声
【モデルプレス＝2025/11/05】歌手の倖田來未が11月4日、自身のInstagramを更新。家族での海外旅行を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】42歳歌姫「ほっこり」旅行先での息子の姿公開
倖田は「東京公演終わり家族でオーランドへ行ってまいりました」と、10月18日からスタートしたライブツアー「KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE」終了後に家族でアメリカ、フロリダ州オーランドへ旅行に行ったと報告。旅行中に出会ったレスラーと撮影したにこやかな表情の倖田のオフショットが複数枚投稿され、夫でロックバンド・BACK-ONのKENJI03の横顔や、13歳息子がゲームで遊ぶ姿なども披露している。
この投稿に「最高の家族旅行」「アクティブさ尊敬」「楽しそう」「幸せ笑顔にほっこり」「愛を感じる」など反響が集まっている。
倖田は2011年12月13日、KENJI03との結婚を発表。2012年7月16日に第1子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆倖田來未、家族旅行を公開
◆倖田來未の投稿に反響
