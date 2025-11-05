マルチタレント・あの（生年非公表）が４日深夜放送の冠トーク番組「あのちゃんの電電電波♪」（テレビ東京系）で、元「モーニング娘。」後藤真希（４０）と「嫌いな女」について語り合った。

あのがスタジオセットの自宅にゲストを招き、飼い猫のササキ（声は霜降り明星・粗品）と根掘り葉掘り聞きまくるという同番組。「嫌いな女」を語る場面で、あのは「一番怖い、聞くのが」とおじけづく。すると後藤は「あのちゃんも嫌いな女、チラホラいないですか？」と逆質問。「嫌いな女？…」と考えるあのに、粗品は「山ほどおるやろ」とツッコみ、後藤も「ねぇ」と言って語り始めた。

「私で言うと、食事をノロノロ食べてる女子が苦手なんですよ。自分がもうパッと食べてパッと帰りたいとか、なんかそういうタイプだからか、ひと口のサイズがすんごい小さくて爍械芦鵑阿蕕こんでるのかな瓩辰討い女子が、ちょっとなんかもう、早く食べてくんないかなって…」

そういう女性との食事は「いゃあ、行かないですね」とのこと。あのも「ご飯メチャクチャ食べるの早くて、メッチャ待つこと多くて、コッチが食いしん坊に見えるのイヤな時はある」という。

後藤は具体例を明かした。「ラーメンとかを食べる時に、やっぱなんかこう、すすらないで食べてたりすると、やっぱ遅っそいじゃないですか。犧カメラでも回ってるの？瓩辰討いΔ阿蕕ぁ牴箸任皀曠鵐箸砲修Δ笋辰匿べてんのかなぁ瓩箸思っちゃったりとか」

話の流れであのも、こんな習性を告白した。

「それでいくと爐困辰箸覆鵑カメラ回ってんのかな？瓩辰討いΑ△覆鵑『女優です』みたいな感じの人とか見ると、『嘘つけ』みたいになっちゃう時はある。ずっとなんか（演じてる感じの仕草の女性が）いろんな人と喋る時に…。そういう人とかは気になっちゃう。逆に目で追っちゃう」

現役アイドルの女性から「メンバーの中に嫌いなヤツがいます。何度も仲良くなろうと頑張ってみたんですが、性格が合わずどうしても無理でした。グループのこと考えると仲良くしたい。何かいい方法は？」という相談も受けた。

後藤のアドバイスはこれ。

「仲良くなろうとして頑張ってるけど、仲良くは結果なれなかったんだもんね。なら仲良くならなくていいんじゃないですか？ パフォーマンスしてる時は、やっぱそういうパフォーマンスで笑顔で顔を見合わせるとかだったらそれ、お仕事だからする。だけど別にプライベートで仲良くするつもりはないんだったら、別にその方がスッキリする」

後藤はモー娘時代の自身について「グループなんで、意見の違いでぶつかることはあるんだけど、でも仕事を思ってのぶつかりだから。てか、ぶつかった瞬間は爛ぅ笋世吻瓩辰道廚Δ韻鼻△修慮紊呂泙（未縫好辰繁困譴舛磴Α廚反兇衒屬辰討い拭