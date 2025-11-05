TBS系バラエティー番組 「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が5日、放送される。番組の公式X（旧ツイッター）が放送内容を告知した。

番組公式Xは「紙飛行機×高飛び込みキャッチ 10mの飛び込み台から紙飛行機を投げて、そのあと追いかける形で自らもダイブ…水上で待ち受け、飛行機が水面に着くまでにキャッチできるか？」「ビーチフラッグス、振り向いた時に旗が見えなくても一旦全力で走る説」の2本を紹介した。

告知動画によると、「飛び込み台」企画には同番組に“ほぼレギュラー”出演している、きしたかの高野正成（36）が登場。高野は8月に3週連続で同番組に登場。9月も10日放送の「GPSボール争奪戦」、24日放送の「ツッコミ芸人、日常生活でも常にツッコミのスイッチ入ってる説」などに出演。10月8日放送の「街で有名人に似ている人を探して相方に出題！誰のそっくりさんかを当てられるまで帰れないコンビ対決」にも出演している。

Xでは「また高野出てる笑」「神回きた」「高飛び込み、よく初心者 でもやるなんてね」などと書き込まれていた。

高野はTBSラジオ「きしたかののブタピエロ」（水曜午後11時半）でパーソナリティーを務めている。