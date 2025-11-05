ド軍パレードバスに乗っていた天使「ずっと見てられる」 顔そっくり、発見された「真のLAの女王よ」
地元LAで優勝パレード
米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレード、ドジャースタジアムでWS連覇を祝うセレモニーを行った。バスに乗っていた“天使”にファンはすっかり魅了されていた。
パレード中、お祝いムードで舞う大量の青い紙吹雪の中で注目を集めたのはウィル・スミス捕手の愛娘シャーロットちゃんだった。ドジャースのロゴが入ったTシャツを着て、紙吹雪を掴もうと両手を広げて無邪気な笑顔を浮かべていた。
スミスの妻カーラさんが自身のインスタグラムで実際の動画と画像を公開。「アイ・ラブ・ユー LA」と記された投稿に、米ファンはすっかり魅了されていた。
「シャーは最高にキュート！」
「シャーは愛らしい！」
「4枚目のシャー！ LAの真の女王よ」
「シャーはいつもショーの主役」
「シャーロットはパパのミニチュア版ね」
「本物のミスター＆ミセス・スミス！最高!!」
「そしてLAはスミス・ファミリーを愛してる!!!」
「LAはスミス一家が大好き」
さらに、日本のファンからも「もう天使すぎてずっと見てられる」などとコメントが寄せられていた。
（THE ANSWER編集部）