地元LAで優勝パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレード、ドジャースタジアムでWS連覇を祝うセレモニーを行った。バスに乗っていた“天使”にファンはすっかり魅了されていた。

パレード中、お祝いムードで舞う大量の青い紙吹雪の中で注目を集めたのはウィル・スミス捕手の愛娘シャーロットちゃんだった。ドジャースのロゴが入ったTシャツを着て、紙吹雪を掴もうと両手を広げて無邪気な笑顔を浮かべていた。

スミスの妻カーラさんが自身のインスタグラムで実際の動画と画像を公開。「アイ・ラブ・ユー LA」と記された投稿に、米ファンはすっかり魅了されていた。

「シャーは最高にキュート！」

「シャーは愛らしい！」

「4枚目のシャー！ LAの真の女王よ」

「シャーはいつもショーの主役」

「シャーロットはパパのミニチュア版ね」

「本物のミスター＆ミセス・スミス！最高!!」

「そしてLAはスミス・ファミリーを愛してる!!!」

「LAはスミス一家が大好き」

さらに、日本のファンからも「もう天使すぎてずっと見てられる」などとコメントが寄せられていた。



