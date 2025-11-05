動物園で、幼い娘のハートを射止めたのは──母も驚く『純粋な感想』に「何が刺さるか分からない」

筆者の姪は動物が大好き。

先日、初めての動物園でお気に入りの動物を発見したそうです。

今回は筆者の妹が、動物好きな娘を連れて初めて動物園へ行った時のエピソードをご紹介しましょう。

動物園に来た娘が一番興奮したもの

ライオンといえば『かっこいい百獣の王』という印象があった妹には、びっくりな一言だったようです。

姪は猫が好きなので、ライオンが大きな猫に見えたのかもしれません。

幼い子どもの感性は親が想像できないくらい豊かであり、なにがその子に刺さるかわかりませんね。

【体験者：20代・女性パート、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：多喜

FTNコラムニスト：Emi.A

夜の世界での接客業を経て、会社員に転身。その経験を生かして、男女の人間関係を中心にコラムを執筆。結婚と出産の際に会社員として苦労した経験を経て、働く母親世代の思いにも寄り添うべく、執筆業専門に転身。現在は、男女関係、ワーキングマザーのリアルを描くライティングを行う。