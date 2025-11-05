サンリオと、SHIBUYA109エンタテイメントが「SHIBUYA109 × MY MELODY ♡ KUROMI Anniversary Campaign」を、SHIBUYA109渋谷店にて開催！

マイメロディ50周年・クロミ20周年をお祝いする今回のキャンペーンでは、ふたりの“正反対だからこそ一緒にいると最強で最高”な「メロクロな関係」をテーマに、館内でさまざまな企画が展開されます☆

SHIBUYA109渋谷店「SHIBUYA109 × MY MELODY(マイメロディ)♡ KUROMI(クロミ) Anniversary Campaign(アニバーサリーキャンペーン)」

開催期間 ：2025年11月15日(土)〜11月30日(日)※一部内容を除く

開催場所：SHIBUYA109渋谷店 東京都渋谷区道玄坂2-29-1

SHIBUYA109渋谷店にて、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」「クロミ」とコラボした「SHIBUYA109 × MY MELODY ♡ KUROMI Anniversary Campaign」を開催。

「マイメロディ」の50周年、「クロミ」20周年をお祝いするキャンペーンです。

期間中、ふたりの“正反対だからこそ一緒にいると最強で最高”な「メロクロな関係」をテーマに、館内でさまざまな企画を展開。

8階「DISP!!!」では、期間限定で体験型ポップアップスペース「MY MELODY ♡ KUROMI 放課後アニバーサリーパーティ！」がオープンします。

平成ギャルになりきった「マイメロディ」

「クロミ」と一緒に、放課後のようなひとときを楽しめるフォトスポットや、パラパラダンスを踊って撮影できるブースなどが登場。

来場された方に先着でオリジナルショッパーがプレゼントされるほか、撮影した写真や動画にハッシュタグをつけて投稿された方には、オリジナル学生証風カードがプレゼントされます。

そのほか、人気24ブランドとのオリジナルコラボグッズの先行販売やノベルティ配付、館内外のスペシャルデコレーションなどを実施し、アニバーサリーイヤーのフィナーレを盛り上げます☆

体験型ポップアップスペース「MY MELODY ♡ KUROMI 放課後アニバーサリーパーティ！」

開催期間：2025年11月15日(土)〜11月28日(金)

開催場所：SHIBUYA109渋谷店 8階 DISP!!!

入場料 ：無料

8階「DISP!!!」に、体験型ポップアップスペース「MY MELODY ♡ KUROMI 放課後アニバーサリーパーティ！」がオープン！

館内人気ブランドとのコラボアパレルの展示のほか、平成ギャルになりきったメロクロのフォトブースや、パラパラを踊って撮影できるブースが登場し、メロクロと一緒に放課後のようなひとときを楽しむことができます。

ウチらの平成レトロフォトブース

カラオケルーム風フォトスポット

「マイメロディ」、「クロミ」と一緒にSHIBUYA109に遊びにきたような写真が撮れるフォトスポットのほか、カラオケルーム風のフォトスポット、

平成のプリントシール機風フォトスポット

平成のプリントシール機風のフォトスポットなど、“放課後、友達と渋谷で遊んで盛り上がる青春シーン”をイメージした3つのフォトスポットが登場します。

※画像はイメージです

パラパラチャレンジブース

平成のダンスブームを象徴する“パラパラ”風にリミックスした「マイメロディ」、「クロミ」の楽曲に合わせ、2人1組で踊って撮影ができます。

クロミ公式TikTokでは、パラパラダンスのレクチャー動画を公開中です。

クロミ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@kuromi_project

ノベルティプレゼント

「MY MELODY ♡ KUROMI 放課後アニバーサリーパーティ！」に来場されたゲストには、ノベルティとして、巾着タイプのオリジナルショッパーを先着でプレゼント。

また、ポップアップスペースで撮影した写真や動画に「#メロクロな関係」または「#放課後アニバーサリーパーティ」のタグをつけてSNSに投稿した画面をスタッフの方に見せると、 オリジナル学生証風カード(全2種・ランダム)がもらえるキャンペーンも実施されます。

※ノベルティはなくなり次第終了です

※ノベルティはお1人につき1点までです

※状況に応じて、入場規制・整理券配付を設ける場合があります

館内の人気ブランドにてオリジナルコラボアイテムを販売、ノベルティの配付も

販売期間：2025年11月15日(土)〜11月30日(日)

参加店舗： ANAP(地下1階)／csT&P(地下1階)／EMODA(2階)／ FREE’S MART(2階)／ROYAL PARTY(2階)／archives(3階)／evelyn(3階)／ GALET’S(3階)／MAJESTIC LEGON(3階)／PEACH JOHN(3階)／pium(3階)／ Secret Honey(3階)／Án MILLE(4階)／F i.n.t(4階)／Kastane(4階)／ OLIVE des OLIVE(4階)／one after another NICE CLAUP(4階)／MURUA(5階)／ rienda(5階)／SPIRALGIRL(5階)／BUBBLES(6階)／MA＊RS(6階)／ merry jenny(6階)／ROJITA(6階)

館内の人気24ブランドにて制作されたオリジナルコラボグッズを先行販売。

また「SHIBUYA109 × MY MELODY ♡ KUROMI Anniversary Campaign」の開催を記念した、非売品のSHIBUYA109渋谷店限定豪華ノベルティが先着でプレゼントされます。

オリジナルカラビナプレゼント

配付期間：2025年11月15日(土)〜

配付店舗： オリジナルコラボアイテム販売店(24店舗)

24ブランドによるオリジナルコラボアイテムを販売する店舗にて「マイメロディ ＆ クロミ オリジナルカラビナ」をプレゼント。

対象のグッズを1点購入ごとに、全2種からいずれか1つがランダムでプレゼントされます。

※各店舗無くなり次第終了です

※ランダムのため、キャラクターを選ぶことはできません

オリジナルステッカープレゼント

配付期間：2025年11月15日(土)〜

対象施設：SHIBUYA109渋谷店

館内にて1会計税込み1,000円以上お買い物された方を対象に、オリジナルステッカーを先着でプレゼント。

「マイメロディ＆クロミ」「マイメロディ」「クロミ」の全3種からいずれか1枚が先着でプレゼントされます。

※ノベルティはなくなり次第終了です

※1会計につき1枚までの配布となります

※レシート合算不可

※一部店舗でのお買い物は対象外です

※ランダムのため、キャラクターを選ぶことはできません

館内外がメロクロ一色に！スペシャルデコレーションを実施

期間中、SHIBUYA109渋谷店の外壁懸垂幕をはじめ館内外にキャンペーンビジュアルが登場。

階段とエレベーターホールもデコレーションされ、マイメロディとクロミが館内外を彩ります。

50周年の「マイメロディ」、20周年の「クロミ」がSHIBUYA109とコラボした、平成ギャルになりきったメロクロと放課後気分を楽しめる、体験型ポップアップなどが登場。

SHIBUYA109渋谷店にて2025年11月15日より開催される「SHIBUYA109 × MY MELODY ♡ KUROMI Anniversary Campaign」の紹介でした☆

©2025 SANRIO.CO., LTD. JAPAN 著作 （株）サンリオ

※すべての内容は予告なく変更となる場合があります

